Campobasso x Livorno: onde assistir, horário e escalações

Campobasso e Livorno se enfrentam neste domingo (8), às 10h30 (horário de Brasília), no Axum Molinari Stadium, em Campobasso, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Campobasso venceu o Forlì por 2 a 0, pela Serie C1, em 1º de novembro. Já o Livorno venceu o Ostiamare por 1 a 0, também pela Serie C1, em 1º de novembro.

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Na tabela de classificação, o Campobasso ocupa a 7ª colocação, com 20 pontos. O Livorno, por sua vez, está em 10º lugar, com 16 pontos.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B) 📅 Data: 8 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília) 📍 Local: Axum Molinari Stadium, Campobasso Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 8 de Novembro de 2026, às 10h30

Local: Axum Molinari Stadium, Campobasso

Rodada: 13

Fase: Girone B

Escalações prováveis

Campobasso

Técnico: D. Mangia

A. Spurio; L. Coccia, G. Corbo, E. Salines e R. Pierno; F. Maisto, D. Agazzi e R. Di Vico; M. Stoppa, S. Leonardi e A. Bifulco.

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Livorno

Técnico: C. Lucarelli

Miguel Ángel Martínez; A. Rizza, M. Bachini, F. Veseli e J. Mawete; N. Haas, T. Arrigoni e L. Malagrida; D. Peralta, M. Malotti e G. Gabbiani.