Campobasso x Livorno: onde assistir, horário e escalações
Campobasso x Livorno: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Campobasso e Livorno se enfrentam neste domingo (8), às 10h30 (horário de Brasília), no Axum Molinari Stadium, em Campobasso, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Campobasso venceu o Forlì por 2 a 0, pela Serie C1, em 1º de novembro. Já o Livorno venceu o Ostiamare por 1 a 0, também pela Serie C1, em 1º de novembro.
Na tabela de classificação, o Campobasso ocupa a 7ª colocação, com 20 pontos. O Livorno, por sua vez, está em 10º lugar, com 16 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 8 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Axum Molinari Stadium, Campobasso
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 8 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Axum Molinari Stadium, Campobasso
Rodada: 13
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Campobasso
Técnico: D. Mangia
A. Spurio; L. Coccia, G. Corbo, E. Salines e R. Pierno; F. Maisto, D. Agazzi e R. Di Vico; M. Stoppa, S. Leonardi e A. Bifulco.
Livorno
Técnico: C. Lucarelli
Miguel Ángel Martínez; A. Rizza, M. Bachini, F. Veseli e J. Mawete; N. Haas, T. Arrigoni e L. Malagrida; D. Peralta, M. Malotti e G. Gabbiani.
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