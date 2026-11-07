Athletic Club MG x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações

Athletic Club MG e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (8), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei, Minas Gerais, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Athletic Club MG venceu o Ceará por 2 a 1, pela Série B. Já o Atlético-GO empatou com o Fortaleza por 0 a 0, também pela Série B.

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Na tabela de classificação, o Athletic Club MG ocupa a 7ª colocação, com 52 pontos. O Atlético-GO, por sua vez, está em 12º lugar, com 44 pontos.

Onde assistir

Competição: Série B (temporada regular)

📅 Data: 8 de novembro de 2026

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Joaquim Portugal, São João Del Rei, Minas Gerais

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Série B 2026

Data e horário: 8 de novembro de 2026, às 16h

Local: Estádio Joaquim Portugal, São João Del Rei, Minas Gerais

Rodada: 37

Fase: temporada regular

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Escalações prováveis

Athletic Club MG

Técnico: Alex de Souza

Luan Polli; Zeca, Lucas Belezi, J. Torres e Diogo Batista; Jota, Felipe Negrucci e Assis; João Miguel, Kauan Rodrigues e D. Vera.

Atlético-GO

Técnico: Roger Silva

Paulo Vítor; Guilherme Lopes, Adriano Martins, J. Barreto e Warley; Cristiano, Henrique e Geovany Soares; Gustavo Maia, Isac Niltton e Gustavo Coutinho.

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