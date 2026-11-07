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Pianese x Perugia: onde assistir, horário e escalações

Pianese x Perugia: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Pianese x Perugia
Onde assistir ao vivo a partida entre Pianese e Perugia pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Pianese e Perugia se enfrentam neste domingo (8), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale, em Piancastagnaio, pela 13ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Pianese empatou com o Latina por 1 a 1, pela Serie C1, em 1º de novembro. Já o Perugia empatou com o Guidonia Montecelio 1937 por 1 a 1, pela Serie C1, em 31 de outubro. Pelo torneio principal, a equipe do Perugia vem de derrota para o Pescara por 2 a 1, em casa.

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Na tabela de classificação, o Pianese ocupa a 12ª colocação, com 12 pontos. O Perugia, por sua vez, está em 7º lugar, com 18 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 8 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale, Piancastagnaio
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 8 de Novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Comunale, Piancastagnaio
Rodada: 13
Fase: Girone B

Escalações prováveis

Pianese
Técnico: A. Zanchetta
G. Astaldi; L. Ercolani, M. Gorelli, L. Masetti e L. Di Cosmo; F. Proietto, M. Bertini e M. Tirelli; C. Martey, L. Fabrizi e L. Bellini.

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Perugia
Técnico: A. Diana
R. Żelezny; D. Stramaccioni, D. Riccardi, A. Tozzuolo e M. Borsoi; E. Quirini, R. Ladinetti e C. Langella; G. Carriero, M. Cortesi e A. Sabbatani.

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