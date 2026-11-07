Desenzano x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações
Desenzano x Ospitaletto: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Desenzano e Ospitaletto se enfrentam neste domingo (8), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Tre Stelle, em Desenzano del Garda, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Desenzano foi derrotado pelo Novara por 1 a 0, pela Serie C1, em 2 de novembro. Já o Ospitaletto empatou com o Trento por 0 a 0, pela Serie C1, em 31 de outubro.
Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, o Desenzano e o Ospitaletto disputam a 13ª rodada do Girone A. A posição exata e os pontos das equipes não foram informados.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 8 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tre Stelle, Desenzano del Garda
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 8 de novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Tre Stelle, Desenzano del Garda
Rodada: 13
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Desenzano
Técnico: M. Gaburro
S. Minelli; A. Pilati, T. Panelli, P. Reggiori e L. Giorgi; L. Lupano, A. De Francesco e K. Biondi; F. Liberati, A. Procaccio e C. Santini.
Ospitaletto
Técnico: A. Quaresmini
M. Ferrante; M. Casali, M. Possenti, R. Nessi e M. Gualandris; E. Tigani, M. Panatti e M. Guarneri; C. Messaggi, F. Galuppini e F. Gobbi.
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