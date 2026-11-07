Desenzano x Ospitaletto: onde assistir, horário e escalações

Desenzano e Ospitaletto se enfrentam neste domingo (8), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Tre Stelle, em Desenzano del Garda, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Desenzano foi derrotado pelo Novara por 1 a 0, pela Serie C1, em 2 de novembro. Já o Ospitaletto empatou com o Trento por 0 a 0, pela Serie C1, em 31 de outubro.

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Na tabela de classificação da Serie C1 2026/2027, o Desenzano e o Ospitaletto disputam a 13ª rodada do Girone A. A posição exata e os pontos das equipes não foram informados.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A)

📅 Data: 8 de novembro de 2026

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Tre Stelle, Desenzano del Garda

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 8 de novembro de 2026, às 13h30

Local: Stadio Tre Stelle, Desenzano del Garda

Rodada: 13

Fase: Girone A

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Escalações prováveis

Desenzano

Técnico: M. Gaburro

S. Minelli; A. Pilati, T. Panelli, P. Reggiori e L. Giorgi; L. Lupano, A. De Francesco e K. Biondi; F. Liberati, A. Procaccio e C. Santini.

Ospitaletto

Técnico: A. Quaresmini

M. Ferrante; M. Casali, M. Possenti, R. Nessi e M. Gualandris; E. Tigani, M. Panatti e M. Guarneri; C. Messaggi, F. Galuppini e F. Gobbi.