Oldham Athletic x Sheffield Wednesday: onde assistir, horário e escalações
Oldham Athletic x Sheffield Wednesday: pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 04:16
Oldham Athletic e Sheffield Wednesday se enfrentam neste domingo (8), às 14h15 (horário de Brasília), no Boundary Park, em Oldham, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Fase 1)
- 📅 Data: 8 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 14h15 (de Brasília)
- 📍 Local: Boundary Park, Oldham, Greater Manchester
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 8 de Novembro de 2026, às 14h15
Local: Boundary Park, Oldham, Greater Manchester
Fase: Fase 1
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