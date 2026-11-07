Oldham Athletic x Sheffield Wednesday: onde assistir, horário e escalações

Oldham Athletic e Sheffield Wednesday se enfrentam neste domingo (8), às 14h15 (horário de Brasília), no Boundary Park, em Oldham, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1) 📅 Data: 8 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 14h15 (de Brasília) 📍 Local: Boundary Park, Oldham, Greater Manchester Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 8 de Novembro de 2026, às 14h15

Local: Boundary Park, Oldham, Greater Manchester

Fase: Fase 1