Giana Erminio x Cittadella: onde assistir, horário e escalações
Giana Erminio x Cittadella: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Giana Erminio e Cittadella se enfrentam neste domingo (8), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Città di Gorgonzola, pela 13ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Giana Erminio foi derrotado pelo Alcione Milano por 3 a 1, pela Serie C1 2026/2027. Já o Cittadella venceu o Treviso por 1 a 0, pela mesma competição.
Na tabela de classificação, o Giana Erminio ocupa a 10ª colocação, enquanto o Cittadella está em 5º lugar, ambos no Girone A da Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 8 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Città di Gorgonzola, Gorgonzola
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 8 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Comunale Città di Gorgonzola, Gorgonzola
Rodada: 13
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Giana Erminio
Técnico: M. Tacchinardi
A. Mazza; E. Rovinelli, P. Tornaghi, T. Nucifero e L. Ruffini; M. Zanchetta, D. Pinto e M. Ballabio; F. Renda, S. Comelli e L. Magazzú.
Cittadella
Técnico: R. Musso
A. Zanellati; B. Martella, A. Redolfi, A. Zilio e A. Ndrecka; F. Amatucci, L. Paolucci e G. Frisenna; E. Anastasia, M. Fabbro e J. Ekuban.
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