Giana Erminio x Cittadella: onde assistir, horário e escalações

Giana Erminio e Cittadella se enfrentam neste domingo (8), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Città di Gorgonzola, pela 13ª rodada da Serie C1. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Giana Erminio foi derrotado pelo Alcione Milano por 3 a 1, pela Serie C1 2026/2027. Já o Cittadella venceu o Treviso por 1 a 0, pela mesma competição.

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Na tabela de classificação, o Giana Erminio ocupa a 10ª colocação, enquanto o Cittadella está em 5º lugar, ambos no Girone A da Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone A) 📅 Data: 8 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Comunale Città di Gorgonzola, Gorgonzola Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 8 de Novembro de 2026, às 10h30

Local: Stadio Comunale Città di Gorgonzola, Gorgonzola

Rodada: 13

Fase: Girone A

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Escalações prováveis

Giana Erminio

Técnico: M. Tacchinardi

A. Mazza; E. Rovinelli, P. Tornaghi, T. Nucifero e L. Ruffini; M. Zanchetta, D. Pinto e M. Ballabio; F. Renda, S. Comelli e L. Magazzú.

Cittadella

Técnico: R. Musso

A. Zanellati; B. Martella, A. Redolfi, A. Zilio e A. Ndrecka; F. Amatucci, L. Paolucci e G. Frisenna; E. Anastasia, M. Fabbro e J. Ekuban.