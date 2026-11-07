Stafford Rangers x Grimsby Town: onde assistir, horário e escalações
Stafford Rangers x Grimsby Town: pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 04:16
Stafford Rangers e Grimsby Town se enfrentam neste domingo (8), às 9h (horário de Brasília), no The Stan Robinson Stadium, em Stafford, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Stafford Rangers venceu o Gateshead por 5 a 0, pela FA Cup 2026/2027. Já o Grimsby Town não teve jogos recentes registrados nesta base para relato. Pelo torneio principal, a equipe busca avançar na competição.
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Na tabela de classificação da FA Cup 2026/2027, as posições e pontos das equipes não foram informados.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (Fase 1)
- 📅 Data: 8 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 9h (de Brasília)
- 📍 Local: The Stan Robinson Stadium, Stafford, Staffordshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 8 de novembro de 2026, às 9h
Local: The Stan Robinson Stadium, Stafford, Staffordshire
Fase: Fase 1
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