Lecco x Juventus II: onde assistir, horário e escalações
Lecco x Juventus II: no dia 8 de novembro.
Lecco e Juventus II se enfrentam neste domingo (8), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Rigamonti Ceppi, em Lecco, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Lecco venceu o Dolomiti Bellunesi por 4 a 0, fora de casa, pela Serie C1 2026/2027. Já a Juventus II empatou com o Pro Vercelli por 1 a 1, em casa, pela mesma competição.
Na tabela de classificação, o Lecco e a Juventus II disputam a Serie C1 2026/2027, fase Girone A, na 13ª rodada.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 8 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Rigamonti Ceppi, Lecco
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 8 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Rigamonti Ceppi, Lecco
Rodada: 13
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Lecco
Técnico: F. Valente
T. Vettorel; S. Sidler, P. Comi, M. Rizzo e G. Manetti; A. Mallamo, A. Metlika e O. Urso; G. Pellegrino, A. Capello e M. Casarotto.
Juventus II
Técnico: M. Brambilla
S. Mangiapoco; C. Corradi, S. van Aarle, S. Turco e F. Pagnucco; F. Macca, D. Ripani e A. Owusu; F. Leone, A. Merola e A. Durmiši.
Tudo sobre
Onde Assistir
Vasco x Palmeiras: onde assistir, horário e escalaçõesHá 11 horas
Onde Assistir
Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalaçõesHá 12 horas
Onde Assistir
Sevilla x Alavés: onde assistir, horário e escalaçõesHá 15 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo nesta sexta-feira (6)Há 18 horas
Onde Assistir
Operário-PR x Sport: onde assistir, horário e escalaçõesHá 18 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (06/11/2026)Há 18 horas
Mais LANCE!