Savoia x Potenza: onde assistir, horário e escalações
Savoia x Potenza: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Savoia e Potenza se enfrentam neste domingo (8), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Alfredo Giraud, em Torre Annunziata, pela 13ª rodada do Girone C da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Savoia empatou com o Salernitana por 1 a 1, fora de casa, pela Serie C1. Já o Potenza venceu o Crotone por 4 a 2, em casa, pela mesma competição.
Na tabela de classificação, o Savoia ocupa a 13ª colocação, enquanto o Potenza está em 8º lugar, ambos no Girone C da Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 8 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Alfredo Giraud, Torre Annunziata
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 8 de novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Alfredo Giraud, Torre Annunziata
Rodada: 13
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Savoia
Técnico: A. Formisano
M. Leonardo; F. D'Amore, M. Noce, D. Portanova e A. Martina; G. Tumbarello, V. Alfieri e F. Meola; P. Riccardi, M. Polizzi e A. Nepi.
Potenza
Técnico: I. Tisci
T. Cucchietti; L. Russo, R. Bura, G. Loiacono e N. Kirwan; M. Castorani, A. Bando e M. Ghisolfi; G. D'Auria, G. Selleri e L. Petrungaro.
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