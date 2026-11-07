Ceará x América-MG: onde assistir, horário e escalações

Ceará e América-MG se enfrentam neste domingo (8), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, em Fortaleza, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Ceará foi derrotado pelo Athletic Club MG por 2 a 1, pela Série B, em 2 de novembro. Já o América-MG venceu o Londrina-PR por 3 a 1, também pela Série B, em 1º de novembro.

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Na tabela de classificação, o Ceará ocupa a 14ª colocação, enquanto o América-MG está em 7º lugar.

Onde assistir

Competição: Série B (Temporada regular)

📅 Data: 8 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 19h15 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Série B 2026

Data e horário: 8 de Novembro de 2026, às 19h15

Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará

Rodada: 37

Fase: Temporada regular

Escalações prováveis

Ceará

Técnico: Daniel Paulista

Richard; Éder, Gabriel Silva, Luiz Otávio e Bryan Borges; Zanocelo, Richardson e Melk; Lenny Lobato, Enzo e Rian Santana.

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América-MG

Técnico: Moacir Júnior

Bruno Brígido; T. Ostchega, Emerson Santos, Ricardo Silva e Rafa Barcelos; J. Jiménez, Barreto e Guilherme Parede; M. Segovia, Paulo Victor e Willian Dubgod.