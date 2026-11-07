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Ceará x América-MG: onde assistir, horário e escalações

Ceará x América-MG: pela 37ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Ceará x América-MG
Onde assistir ao vivo a partida entre Ceará e América-MG pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Ceará e América-MG se enfrentam neste domingo (8), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, em Fortaleza, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Ceará foi derrotado pelo Athletic Club MG por 2 a 1, pela Série B, em 2 de novembro. Já o América-MG venceu o Londrina-PR por 3 a 1, também pela Série B, em 1º de novembro.

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Na tabela de classificação, o Ceará ocupa a 14ª colocação, enquanto o América-MG está em 7º lugar.

Onde assistir

  • Competição: Série B (Temporada regular)
  • 📅 Data: 8 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h15 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 8 de Novembro de 2026, às 19h15
Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, Fortaleza, Ceará
Rodada: 37
Fase: Temporada regular

Escalações prováveis

Ceará
Técnico: Daniel Paulista
Richard; Éder, Gabriel Silva, Luiz Otávio e Bryan Borges; Zanocelo, Richardson e Melk; Lenny Lobato, Enzo e Rian Santana.

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América-MG
Técnico: Moacir Júnior
Bruno Brígido; T. Ostchega, Emerson Santos, Ricardo Silva e Rafa Barcelos; J. Jiménez, Barreto e Guilherme Parede; M. Segovia, Paulo Victor e Willian Dubgod.

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