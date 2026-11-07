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Folgore Caratese x AC Carpi: onde assistir, horário e escalações

Folgore Caratese x AC Carpi: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Folgore Caratese x AC Carpi
Onde assistir ao vivo a partida entre Folgore Caratese e AC Carpi pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Folgore Caratese e AC Carpi se enfrentam neste domingo (8), às 13h30 (horário de Brasília), na Sportitalia Arena, em Carate Brianza, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Folgore Caratese foi derrotado pelo Union Brescia por 4 a 0, pela Serie C1, em 1º de novembro. Já o AC Carpi foi derrotado pelo Renate por 5 a 0, pela Serie C1, em 1º de novembro. Pela Serie C1, a equipe Folgore Caratese busca recuperação após a derrota recente, enquanto o AC Carpi tenta se reabilitar após o revés em casa.

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Na tabela de classificação, o Folgore Caratese ocupa a 11ª colocação, com 14 pontos. O AC Carpi, por sua vez, está em 15º lugar, com 10 pontos.

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone A)
  2. 📅 Data: 8 de Novembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Sportitalia Arena, Carate Brianza
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 8 de Novembro de 2026, às 13h30
Local: Sportitalia Arena, Carate Brianza
Rodada: 13
Fase: Girone A

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Escalações prováveis

Folgore Caratese
Técnico: F. Guidi
M. Sarr; E. Bellia, E. Gega, A. Bassino e M. Balzano; F. Minerva, F. Castellano e E. Ndoj; F. Cassata, F. D'Amico e K. Mežsargs.

AC Carpi
Técnico: S. Cassani
A. Scacchetti; M. Rossini, F. Desole, D. Zagnoni e T. Cecotti; A. Astrologo, M. Figoli e F. Casarini; F. Puletto, M. Forapani e T. Carcani.

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