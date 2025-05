Braga e Benfica se enfrentam em duelo válido pela 34ª e última rodada do Campeonato Português neste sábado (17). A partida acontece no Estádio Municipal, em Braga (POR), às 14h (de Brasília; 18h em Lisboa), com transmissão da Disney+ para o Brasil e do Sport TV 2 para Portugal. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Em condição de visitante, os Encarnados seguem na briga pelo título da Liga Portugal. O time comandado por Bruno Lage tem os mesmos 79 pontos do líder Sporting, mas leva desvantagem no critério de desempate principal, que é o confronto direto. Portanto, para erguer a taça, precia vencer o clássico e torcer para que os Leões tropecem no confronto com o Vitória de Guimarães.

Já os donos da casa não têm mais chances de título, e o sonho está restrito à Europa League. A vaga direta parece inviável, já que precisariam superar o Benfica por oito gols e diferença e torcer por um tropeço do terceiro colocado, o Porto. Porém, já não podem ser mais alcançados pelos times de baixo, o que os configura, no mínimo, nos playoffs europeus.

Tudo sobre o jogo entre Braga e Benfica, pelo Campeonato Português (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Braga x Benfica

34ª rodada - Campeonato Português

🗓️ Data e horário: sábado, 17 de maio de 2025, às 14h (de Brasília; 18h em Lisboa)

📍 Local: Estádio Municipal, em Braga (POR)

👁️ Onde assistir: Disney+ (Brasil); Sport TV 2 (Portugal)

🟨 Arbitragem: Miguel Nogueira (árbitro); Pedro Felisberto e Hugo Ribeiro (auxiliares); Anzhony Rodrigues (quarto árbitro)

📺 VAR: Bruno Esteves e José Mira



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Braga (Técnico: Carlos Carvalhal)

Lukas Hornicek; Francisco Chissumba, Paulo Oliveira, Sikou Niakate e Víctor Gomez; Ricardo Horta, João Moutinho, Carvalho e Roger Fernandes; Rodrigo Zalazar; Amine El Ouazzani

❌ Desfalque: Jonatas Noro (lesionado)



🔴🔴 Benfica (Técnico: Bruno Lage)

Anatolly Trubin; Álvaro Carreras, António Silva, Nicolás Otamendi e Tomás Araujo; Florentino e Leandro Barreiro; Kerem Akturkoglu, Orkun Kökçü e Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis

❌ Desfalques: Alexander Bah, Manu Silva, Renato Sanches e Fredrik Aursnes (lesionados)

❓ Dúvida: Zeki Amdouni (lesionado)

