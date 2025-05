Mesmo sem chances de título, o Al-Hilal continua invencível sobre o comando do interino Mohammed Al Shalhoub no Sauditão. Nesta sexta-feira (16), a equipe conseguiu virada memorável sobre o Al Fateh por 4 a 3 fora de casa, pela 32ª rodada da competição.

O Crescente saiu perdendo por 2 a 0 na primeira etapa, com doblete de Bendebka. Porém, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, os visitantes reagiram através de Nasser e Salem Al-Dawsari, que marcaram um gol cada. Quando a pressão pela virada parecia surtir efeito, Mourad Batna recebeu pelo lado direito da área e bateu colocado, sem chances para Bono, recolocando os donos da casa em vantagem no placar aos 35'.

No fim, porém, brilhou a estrela do artilheiro Mitrovic: primeiro, o camisa 9 recebeu cruzamento de Salem e testou para o fundo das redes sem dificuldades; e aos 47', mostrou frieza para fingir o pivô e bater, contando com desvio na defesa para a virada. O Fateh ainda chegou a deixar tudo igual com um golaço de Matías Vargas no apagar das luzes, mas o tento foi anulado por um impedimento na origem da jogada.

✅ Triunfo no Saudita foi protocolar para o Al-Hilal

O triunfo, porém, não alterou as nuances do Al-Hilal. O time chegou a 71 pontos, seis a menos em relação ao líder Al-Ittihad. Porém, os Tigres, com a vitória de ontem sobre o Al-Raed, garantiram o troféu com dois jogos de antecedência, já que o critério de desempate é o confronto direto, onde levam a melhor por 5 a 4 no agregado.

Al-Shalhoub, que ocupou o lugar do demitido Jorge Jesus, ainda terá mais dois compromissos pela frente para manter os 100% de aproveitamento. O time enfrenta o Al Wehda na quarta (21), e cinco dias depois, recebe o Al-Qadsiah em Riade, antes de disputar o Mundial de Clubes.

