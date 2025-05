Sporting x Vitória de Guimarães: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Campeonato Português Confira todas as informações do duelo válido pela 34ª rodada

Sporting encara o Vitória de Guimarães em busca do título do Campeonato Português (Foto: Arte/Lance!) Sporting encara o Vitória de Guimarães em busca do título do Campeonato Português (Foto: Arte/Lance!)