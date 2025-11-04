menu hamburguer
Onde Assistir

Botafogo x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes fazem confronto direto por vag ana próxima edição da Libertadores

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/11/2025
10:00
Botafogo x Vasco pela 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBotafogo x Vasco pela 32ª rodada do Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
  • Mais Notícias

Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto direto por vaga na próxima Libertadores. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video. ➡️ Clique aqui para assistir ao clássico:

Em baixa no segundo turno, o Glorioso, comandado pelo técnico Davide Ancelotti, chega para o jogo após empate sem gols com o Mirassol, fora de casa, em péssima atuação. Isso deixou a equipe, em combinação com os resultados da rodada, na sexta colocação do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
Vasco-escudo-onde-assistir
VAS
32ª RODADA
CAMPEONATO BRASILEIRO
Data e Hora
quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
Local
Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Árbitro
Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)
Onde assistir

Para a partida, o treinador italiano, além da longa lista de desfalques, segue com Tucu Correa como dúvida após lesão muscular. Ele deve ter a volta de Savarino, recuperado de virose, e Allan, suspenso contra o Mirassol pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Vasco chega em cenário oposto. Crescente nas últimas rodadas e, apesar da boa atuação em casa, vem de derrota para o São Paulo pelo placar de 2 a 0 e ainda remando para se aproximar das posições que classificarão para a próxima Libertadores.

Fernando Diniz, técnico do Cruz-Maltino, também tem desfalques relevantes. Suspensos por terceiro amarelo, Paulo Henrique e Nuno Moreira ficam fora do duelo. Ainda há dúvida sobre a presença de Barros, que deixou o jogo contra o São Paulo com muitas dores após choque com Lucas Moura.

No primeiro turno, disputado no Mané Garrincha, em Brasília, o Botafogo venceu pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Arthur Cabral e Nathan Fernandes.

Arthur Cabral comemorando gol contra o Vasco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Arthur Cabral comemorando gol contra o Vasco (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja mais sobre Botafogo x Vasco:

BOTAFOGO X VASCO

32ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: quarta-feira, 5 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Prime Video
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ);

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO:

Léo Linck, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Artur (Jeffinho) e Arthur Cabral (Chris Ramos). Técnico: Davide Ancelotti.

VASCO:

Léo Jardim, Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Andrés Gómez e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

circulo com pontos dentroTudo sobre

