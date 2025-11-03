Botafogo x Vasco: CBF define arbitragem da Federação do Rio

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escalou Bruno Arleu de Araújo, árbitro Fifa do quadro da Federação do Rio, para o clássico entre Botafogo e Vasco. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Este será o 16º jogo apitado por Bruno Arleu. Na temporada, o profissional trabalhou em quatro jogos do Glorioso, sendo dois pelo Brasileirão e dois no Carioca, e o mesmo número do Cruz-Maltino, todos no Estadual.

Bruno Arleu de Araújo apitará Botafogo x Vasco (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

No Carioca, Bruno Arleu apitou a vitória do Vasco sobre o Botafogo pelo placar de 1 a 0 na última rodada da Taça Guanabara, no dia 23 de fevereiro. O Gigante da Colina superou o Alvinegro em São Januário com gol de Vegetti.

Árbitro apitou Botafogo x Vasco em 2024

Bruno Arleu de Araújo foi o responsável pela condução do duelo no Nilton Santos no dia 5 de novembro de 2024, na última edição do Brasileirão, quando o Botafogo atropelou o Vasco por 3 a 0 com gols de Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos. Na oportunidade, ele expulsou o zagueiro João Victor, atualmente no CSKA Moscou.

A equipe de arbitragem completa para o clássico ainda será detalhada pela CBF. Botafogo x Vasco será confronto direto por vaga na próxima Libertadores nesta quarta-feira (5), às 19h30 (de Brasília).