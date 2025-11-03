Atitude de torcida em Vasco x São Paulo divide opiniões: 'Até o Real Madrid'

O Vasco perdeu para o São Paulo, na noite deste domingo (2), e complicou sua vida na disputa por uma vaga na Libertadores de 2026. A partida foi válida e terminou com o placar de 2 a 0 para o Tricolor Paulista, com gols de Lucas Moura e Luiz Gustavo.

A torcida do Vasco vivia lua de mel com o clube antes do duelo contra o São Paulo. O time comandado por Fernando Diniz vinha em uma sequência implacável, com destaque pro jovem Rayan.

Ainda assim, o desempenho contra o Tricolor Paulista não desagradou os torcedores, tanto é que parte de São Januário cantou músicas de apoio ao time depois do apito final.

Nas redes sociais, a atitude da torcida do Vasco depois de perder para o São Paulo dividiu muitas opiniões. Alguns torcedores acham que o time merecia vaias por ser derrotado em casa, mas outros avaliaram de maneira positiva a postura. Veja os comentários abaixo:

Veja comentários sobre a atitude dos vascaínos

Como foi o jogo entre Vasco e São Paulo

Carlo Ancelotti e sua comissão técnica foram um dos destaques do jogo. O técnico da Seleção Brasileira marcou presença em São Januário com alguns jogadores no radar. Do lado do Vasco, está de olho em Rayan, sensação do Vasco, e Coutinho. Marcos Antonio, do São Paulo, também já entrou no radar do técnico há algum tempo. Presença importante em São Paulo x Vasco.

Sob olhares importantes, a partida começou com o São Paulo em uma postura mais agressiva, pressionando alto. O Vasco encontrava dificuldades para avançar e criar espaços na defesa tricolor. Tchê Tchê ainda arriscou um chute nos primeiros minutos, defendido sem dificuldades por Rafael.

Por volta dos 16 minutos, em um jogo equilibrado e de poucas oportunidades, o São Paulo pediu pênalti após Gonzalo Tapia cair dentro da área em disputa com Piton. A arbitragem não viu nada e mandou o jogo seguir. Polêmica em Vasco x São Paulo.

Mesmo com a pressão do Tricolor, nenhuma ameaça maior. Até a metade do primeiro tempo, era um jogo de muita velocidade e marcação, mas sem nenhuma chance perigosa. Nenhum dos lados conseguia concluir as jogadas. Começo difícil em São Paulo x Vasco.

O primeiro tempo caminhava para terminar nesse ritmo e sem gols. Nos acréscimos, o clima fechou. Maílton cobrou escanteio na pequena área e Sabino subiu bem para cabecear com perigo. O zagueiro do São Paulo reclamou de um possível desvio em Rayan e pediu um novo escanteio. O árbitro aguardou a checagem do VAR antes de confirmar a decisão em campo.

Com o VAR em ação, um possível pênalti para o São Paulo passou a ser revisado. Após a análise das imagens, a penalidade foi confirmada a favor do Tricolor. Mais uma polêmica em São Paulo x Vasco.

Lucas Moura assumiu a cobrança e, com tranquilidade, finalizou no canto direito para abrir o placar. Na comemoração, o atacante beijou o escudo da camisa, enquanto a torcida em São Januário protestava contra a decisão. Placar aberto em Vasco x São Paulo.

Pouco depois, Andrés Gómez tentou novamente, mas parou nas mãos de Rafael. O São Paulo passou a adotar uma postura mais defensiva, concentrado em manter a vantagem. Mesmo com maior volume ofensivo, o Vasco encontrava dificuldades para transformar as jogadas em finalizações perigosas. Hernán Crespo promoveu mudanças no ataque, colocando Ferreirinha e Rigoni em campo para renovar o fôlego.

Perto dos 30 minutos, o clima esquentou entre os jogadores, e o São Paulo se irritava com algumas decisões da arbitragem. O ritmo da partida seguiu equilibrado, com o Vasco insistindo nas tentativas de fora da área, mas sem efetividade. Nos minutos finais, Rigoni aproveitou uma falha da defesa carioca, mas perdeu uma grande chance. Mais um gol perdido em São Paulo x Vasco.

Para compensar, Luiz Gustavo surgiu. Aos 41 minutos do segundo tempo, o veterano tricolor aproveitou um escanteio cobrado por Ferreirinha e marcou o segundo. Até os minutos finais, o Vasco não conseguiu reagir e viu a equipe paulista romper um tabu de 12 anos sem vitórias em São Januário. Grande jogo em Vasco x São Paulo.