Botafogo é declarado patrimônio imaterial do Rio de Janeiro

O Botafogo de Futebol e Regatas foi declarado Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro em publicação no Diário Oficial desta segunda-feira (3). O projeto havia sido aprovado em segunda discussão no início de outubro e foi aprovado pelo governador Cláudio Castro (PL).

O Projeto de Lei nº 2466-A/23 é de autoria original da deputada Verônica Lima (PT), com texto assinado pelos coautores Samuel Malafaia (PL), Munir Neto (PSD), Dionísio Lins (PP), Franciane Motta (Pode), Val Ceasa (PRD), Vitor Júnior (PDT) e Chico Machado (SDD).

Botafogo foi declarado patrimônio imaterial do Rio (Foto: Reprodução/Diário Oficial do Rio)

Botafogo exaltado

No texto, os parlamentares destacaram que o Botafogo é o único clube brasileiro campeão nos três séculos, iniciando no remo e partindo para o futebol em 1904. Grandes ídolos da instituição foram citados, como Garrincha, Didi, Jairzinho, Paulo César Caju, Nilton Santos e Zagallo, assim como as conquistas da Libertadores e do Brasileirão, em 2024, e a contribuição para a Seleção Brasileira.

— Entre os times brasileiros em atividade, o Botafogo é o clube poliesportivo mais antigo e por isso sua torcida o considera o mais tradicional. Os jogadores do Botafogo foram fundamentais para o tricampeonato mundial do Brasil, em 1958, 1962 e 1970 — disse Verônica Lima (PT), à época da aprovação do projeto.

A lei, de acordo com o Parágrafo Único do Art. 1º, "não impede a realização de obras, reformas, benfeitorias ou outras intervenções" na sede social do clube, localizada na Av. Venceslau Brás, 72, em Botafogo, na Zona Sul do Rio.