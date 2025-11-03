Davide tem esperança de retornos importantes no Botafogo para o clássico

O Botafogo não tem tempo para lamentar o péssimo desempenho fora de casa no empate sem gols com o Mirassol e já inicia a preparação de olho no clássico com o Vasco, na quarta-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Brasileirão. O técnico Davide Ancelotti espera contar com dois pilares do seu trabalho, que ficaram fora do duelo no Maião, no último sábado.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo negocia contratação do zagueiro Riquelme, do Sport

Joaquín Correa e Savarino ficaram fora da lista de relacionados para a partida contra o Mirassol. O primeiro por lesão muscular na panturrilha direita, com retorno estimado em apenas duas semanas, e o segundo por "alteração clínica" não detalhada pelo clube.

Em entrevista coletiva, Davide Ancelotti revelou que os poucos dias antes da partida serão decisivos para o cenário da dupla. Mesmo com o prazo de Correa de mais 12 dias, há esperança de ter o atacante argentino na quarta-feira.

continua após a publicidade

— Savarino e Correa têm problemas pequenos, acho que conseguimos recuperar os dois para o próximo jogo (Vasco), que é muito importante. Com essa quantidade de jogos é claro que temos dificuldade. Falta rotação, mas não pode ser desculpa pela falta de coragem e falta de qualidade com bola que tivemos hoje. Temos dificuldade e temos que adaptar — disse o técnico do Botafogo.

Botafogo não consegue ter sequência

Os problemas físicos no elenco do Botafogo chamam atenção ao longo de todo o segundo semestre. Correa foi desfalque de peso uma rodada após marcar seus primeiros gols com a camisa alvinegra e ter atuação de destaque, e, com isso, Davide precisou reinventar o 11 inicial entrando com três volantes.

continua após a publicidade

Estão no departamento médico Bastos, Kaio Pantaleão, Álvaro Montoro e Neto em recuperações após cirurgias, e Nathan, Matheus Martins, Jordan Barrera e Marçal com problemas musculares.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Com 48 pontos, o Botafogo ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro e está na zona de classificação para a próxima Libertadores. O clássico com o Vasco é de extrema importância na luta por uma vaga na competição continental, com o Cruz-Maltino se aproximando.