Onde Assistir

Botafogo x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Equipes se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro


Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/04/2026
21:04
Botafogo Coritiba
imagem cameraBotafogo e Coritiba se enfrentam pelo Brasileirão (Arte: Lance!)
Botafogo e Coritiba se enfrentam neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Ficha do jogo

11ª rodada
Campeonato Brasileiro
Data e Hora
domingo, 12 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Davi De Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes
Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
Var
Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir

➡️ Botafogo terá volta de Chris Ramos contra o Coritiba; Alex Telles segue fora

Como chegam Botafogo e Coritiba para o confronto?

O Botafogo volta as atenções para o Campeonato Brasileiro após o empate por 1 a 1 com o Caracas-VEN na última quinta-feira (9), na estreia na fase de grupos da Libertadores. O Glorioso ocupa a 14ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro com 12 pontos.

Alex Telles, Marçal, Kaio Pantelão e Joaquín Correa seguem no departamento médico e desfalcam a equipe comandada por Franclim Carvalho. Por outro lado, Chris Ramos estará à disposição pela primeira vez no ano, recuperado de lesão.

Já o Coritiba vem de semana de descanso após empatar com o Fluminense por 1 a 1 na última rodada do Brasileirão. O Coxa Branca é o oitavo colocado, com 15 pontos, e luta na parte de cima da tabela.

O técnico Fernando Seabra não poderá contar com Keno, Pedro Morisco e Rodrigo Rodrigues, todos no departamento médico. Jacy Maranhão é dúvida.

Nilton Santos recebe Botafogo x Mirassol
Nilton Santos receberá Botafogo x Coritiba (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

Prováveis escalações

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Raúl; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Caio Roque; Allan, Danilo e Álvaro Montoro; Júnior Santos, Matheus Martins e Arthur Cabral.

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra)
Pedro Rangel; J.P. Chermont, Jacy Maranhão (Tiago Cóser), Maicon, Bruno Melo e Felipe Jonatan; Vini Paulista, Sebastian Gomez, Josué e Lucas Ronier; Pedro Rocha.

