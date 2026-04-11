O acionista majoritário da SAF Botafogo, John Textor, convocou uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para o próximo dia 20 de abril, com o objetivo de deliberar sobre necessidades urgentes de capitalização do clube. A pauta principal da reunião, que será realizada de forma presencial no Estádio Nilton Santos, é a proposta de Textor para um aporte imediato de R$ 125 milhões, realizado por meio de um aumento de capital social da companhia.

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A convocação foi formalizada na última sexta-feira (10) e notificada ao Botafogo Futebol e Regatas e ao Administrador Judicial da Eagle Bidco. A medida busca oferecer soluções para as obrigações financeiras da companhia no curto prazo, abrangendo compromissos vencidos e a vencer. Segundo a administração, a iniciativa visa estabelecer uma estratégia para a superação dos desafios financeiros atuais.

Entenda o motivo da convocação de John Textor

A proposta principal prevê que o montante de R$ 125 milhões seja subscrito pelo Eagle Football Group, resultando na emissão de novas ações ordinárias da Classe B. O edital da assembleia também permite que os demais acionistas apresentem propostas alternativas ou complementares ao aporte sugerido por Textor. O foco da discussão é a resolução das demandas de caixa da SAF para o restante do exercício.

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Em comunicado oficial, a SAF Botafogo detalhou a finalidade da convocação e a busca por um consenso entre os envolvidos na gestão:

– A SAF Botafogo vislumbra essa iniciativa como uma via transparente e essencial para que todos os interessados possam concentrar esforços para possibilitar a superação de todos os desafios enfrentados.

Botafogo tem John Textor como líder da SAF (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Além do novo investimento, os sócios devem confirmar contratos de empréstimo feitos em fevereiro de 2026 e discutir outras formas urgentes de colocar dinheiro no clube. Caso não apareça o número mínimo de pessoas necessário para realizar o encontro no dia 20 de abril, uma segunda reunião já foi marcada para o dia 27 de abril, no mesmo local e horário.

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