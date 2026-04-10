Barboza fala de interferência externa em momento do Botafogo: 'É difícil'

O Botafogo não sabe o que é trabalhar em um ambiente tranquilo em 2026, ainda que o elenco siga afirmando que o extracampo não invade o vestiário. Após o empate com o Caracas (VEN), nesta quinta-feira (9), pela estreia na Copa Sul-Americana, o zagueiro Alexander Barboza falou do tema.

continua após a publicidade

+ Franclim Carvalho analisa estreia com empate pelo Botafogo na Sul-Americana: 'Vamos melhorar'

+ Botafogo leva transfer ban por dívida em parcelamento com a CNRD

— É difícil… É difícil não olhar ou não saber o que tá acontecendo no clube por fora. Mas precisamos focar somente dentro do campo agora. Não é momento para deixar entrar coisas ruins de fora — disse o zagueiro do Botafogo.

John Textor vive guerra nos bastidores pelo controle da SAF e isso tem prejudicado os cofres. A asfixia financeira chegou no projeto, que vê de volta um cenário que não assombrava desde 2021, antes da venda para o empresário estadunidense.

continua após a publicidade

O elenco do Botafogo tem dois meses de direitos de imagem e FTGS atrasados, o que liga o alerta. Após duas vitórias, o clima, que parecia ter melhorado, volta a pesar com um tropeço em casa provocando vaias dos torcedores.

— A gente sabe que o clube não está na sua melhor versão, 'né'? Então precisamos deixar isso de fora e que as coisas, se Deus quiser, vão melhorar… Vão melhorar. E que tudo vai voltar à normalidade, que é o que a gente quer. É continuar sendo um time competitivo, continuar aspirando e pensando em ganhar taças — afirmou Barboza.

continua após a publicidade

Alexander Barboza na partida entre Botafogo e Caracas (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Aposte nos jogos do Botafogo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

— Não é só meu pensamento, também é do time todo. Não estamos aqui para brigar contra o rebaixamento (no Brasileirão). Não estamos aqui pra ficar fora da Libertadores, tampouco para ficar fora da Sul-Americana. Esse time é feito para ganhar. Esse time é feito pra competir. E precisamos que todo mundo, tanto da parte organizativa do clube e dos jogadores, dar mais um pouco para melhorar.

O Glorioso volta a campo no domingo (12), contra o Coritiba, novamente em casa, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso será no dia 15, contra o Racing, fora de casa.