Botafogo

Botafogo terá volta de Chris Ramos contra o Coritiba; Alex Telles segue fora

Atacante será relacionado pela primeira vez no ano após lesão

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/04/2026
20:38
Chris Ramos comemorando gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
O Botafogo terá um reforço caseiro para o duelo com o Coritiba neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Brasileirão. O atacante Chris Ramos, recuperado de lesão, será relacionado para uma partida pela primeira vez no ano, conforme apurou o Lance!.

O espanhol não entra em campo desde novembro, na vitória sobre por 3 a 2 sobre o Sport. De lá para cá, o centroavante ficou afastado tratando do problema muscular, inclusive com uma "regressão" na contusão no início de março.

Na última semana, porém, Chris Ramos treinou normalmente e demonstrou intensidade nas atividades comandadas pelo técnico recém-chegado Franclim Carvalho. Assim, ele estará à disposição e será incluído na lista de relacionados para enfrentar o Coritiba.

Por outro lado, Alex Telles segue sendo desfalque no Botafogo. O lateral-esquerdo deixou o clássico contra o Vasco no último domingo (4) no intervalo, com dores no músculo posterior da coxa esquerda. Ele foi ausência diante do Caracas, na última quinta (9), e também não será relacionado para o duelo deste domingo (12).

A bola rola para Botafogo e Coritiba às 16h (de Brasília) no Estádio Nilton Santos. O Glorioso ocupa a 14ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro com 12 pontos, enquanto o Coxa Branca é o oitavo colocado, com 15 pontos.

Chris Ramos marcou o primeiro gol do Botafogo contra o Ceará (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
