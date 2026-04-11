Botafogo terá volta de Chris Ramos contra o Coritiba; Alex Telles segue fora
Atacante será relacionado pela primeira vez no ano após lesão
O Botafogo terá um reforço caseiro para o duelo com o Coritiba neste domingo (12), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada do Brasileirão. O atacante Chris Ramos, recuperado de lesão, será relacionado para uma partida pela primeira vez no ano, conforme apurou o Lance!.
O espanhol não entra em campo desde novembro, na vitória sobre por 3 a 2 sobre o Sport. De lá para cá, o centroavante ficou afastado tratando do problema muscular, inclusive com uma "regressão" na contusão no início de março.
Na última semana, porém, Chris Ramos treinou normalmente e demonstrou intensidade nas atividades comandadas pelo técnico recém-chegado Franclim Carvalho. Assim, ele estará à disposição e será incluído na lista de relacionados para enfrentar o Coritiba.
Por outro lado, Alex Telles segue sendo desfalque no Botafogo. O lateral-esquerdo deixou o clássico contra o Vasco no último domingo (4) no intervalo, com dores no músculo posterior da coxa esquerda. Ele foi ausência diante do Caracas, na última quinta (9), e também não será relacionado para o duelo deste domingo (12).
A bola rola para Botafogo e Coritiba às 16h (de Brasília) no Estádio Nilton Santos. O Glorioso ocupa a 14ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro com 12 pontos, enquanto o Coxa Branca é o oitavo colocado, com 15 pontos.
