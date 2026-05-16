Al Nassr x Gamba Osaka: onde assistir, horário e escalações da final da Champions Asiática II
Cristiano Ronaldo busca seu primeiro título oficial pelo Al Nassr
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O Al Nassr de Cristiano Ronaldo entra em campo neste sábado (16), às 14h45 (horário de Brasília), para um dos jogos mais importantes de sua história recente. A equipe saudita enfrenta o Gamba Osaka, do Japão, na grande final da Champions League Asiática II. O duelo acontece no Al-Awwal Park, em Riade, casa do Al Nassr, seguindo o sistema de rotação da Confederação Asiática. ➡️ Clique para assistir no Disney+
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Para o astro português, a partida vale muito mais que uma taça: é a chance de conquistar seu primeiro título oficial pelo clube. Embora tenha vencido a Copa dos Campeões Árabes em 2023, o torneio não possui status oficial. Sob o comando de Jorge Jesus, o Al Nassr vive dias de alta tensão, já que também lidera o Campeonato Saudita e luta ponto a ponto contra o arquirrival Al Hilal pela taça nacional.
Do outro lado, o Gamba Osaka assume o papel de "azarão", mas carrega a tradição de ser um dos clubes mais vitoriosos do Japão. Campeão da Champions principal em 2008, o time japonês busca seu segundo título continental para coroar uma campanha sólida e baseada na organização tática.
✅ Ficha do jogo: Al Nassr x Gamba Osaka
- Competição: Champions League Asiática II (Final)
- 📅 Data: Sábado, 16 de maio de 2026
- ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, Riade (SAU)
- 📺 Onde assistir: Disney+ (Plano Premium)
📋 ProváveisEscalações
AL NASSR: Bento; Boushal, Simakan, Al Amri e Iñígo Martínez; Kingsley Coman, Al Hassan, Brozovic e Sadio Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Jorge Jesus.
GAMBA OSAKA: Araki; Kishimoto, Miura, Nakarani e Nakano; Suzuki, Yamamoto, Yamashita, Meshino e Okunuki; Hummet. Técnico: Dani Poyatos.
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