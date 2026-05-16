Paris FC x PSG: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Ligue 1

Paris FC e PSG se enfrentam neste domingo (17), às 16h (horário de Brasília), no Stade Jean Bouin (FRA). O confronto, que será marcado pela entrega do troféu ao PSG por ser o campeão do Campeonato Francês, é válido pela última rodada da Ligue 1, com transmissão ao vivo pelo Prime Video (streaming) e pela CazéTV (streaming). ▶️Clique para assistir no Prime Vídeo

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Ficha do jogo PFC PSG Ligue 1 última rodada Data e Hora Domingo (17), às 16 (horário de Brasília) Local Stade Jean Bouin (FRA) Árbitro Guillaume Paradis (FRA) Assistentes Ludovic Reyes (FRA) e Nicolas Durand (FRA) Var Azzédine Souifi (FRA) Onde assistir

O Paris FC entra em campo na 11ª colocação, com 41 pontos, e distante de se classificar para qualquer torneio continental. Porém, a equipe, que ficou 46 anos sem disputar a Ligue 1, termina a temporada jogando contra o principal rival e de forma positiva, mostrando a capacidade de se manter na elite do Campeonato Francês. Além disso, o Paris FC também fará um gesto para parabenizar o adversário antes da partida, devido à conquista da Liga pelo PSG.

Por outro lado, a principal estrela da noite, o PSG, chega à partida já campeão da Ligue 1. A equipe comandada por Luis Henrique garantiu oficialmente o título do Campeonato Francês com a vitória sobre

o Lens, nesta quarta-feira (13), conquistando seu 14º título na história e o quinto consecutivo. Dessa maneira, para consagrar a conquista, a Liga Profissional de Futebol irá realizar a entrega do troféu aos jogadores do PSG uma hora antes do início do confronto, antes do aquecimento.

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Pensando na final da Champions League, que acontecerá no dia 30 de maio, o técnico Luis Henrique não deverá ir com o time todo titular para o duelo. Por conta de lesões, os jogadores Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Willian Pacho e Nuno Mendes devem ficar de fora. Além disso, Warren Zaïre-Emery, com dores nas costas, Lee Kang-In, que continua se recuperando de uma lesão no tornozelo, e Quentin Ndjantou também estão indisponíveis.

Marquinhos celebra classificação do PSG sobre o Bayern para enfrnetar o Arsenal na final da Champions (Foto: Franck Fife/AFP)

Tudo sobre Paris FC x PSG (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Paris FC 🆚 PSG

Última rodada da Ligue 1

📆 Data e horário: Domingo, 17 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Stade Jean Bouin (FRA)

👁️ Onde assistir: Prime Video (streaming) e CazéTV (YouTube)

🕴️ Árbitro: Guillaume Paradis (FRA)

🚩 Assistentes: Ludovic Reyes (FRA) e Nicolas Durand (FRA)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Azzédine Souifi (FRA)

📺 VAR: Azzédine Souifi (FRA)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚪ Paris FC (Técnico: Antoine Kombouare)

Kevin Trapp, Hamari Traoré, Otávio Ataíde, Diego Coppola, Nhoa Sangui, Pierre Lees-Melou, Rudy Matondo, Alimami Gory, Ilan Kebbal, Luca Koleosho, Willem Geubbels.

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🔴⚪ PSG (Técnico: Luis Henrique)

Matvey Safonov, Senny Mayulu, Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi, Lucas Hernández, Désiré Doué, Dro Fernández, João Neves, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

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