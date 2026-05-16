Newcaslte x West Ham: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Premier League  

Newcastle e West Ham se enfrentam neste domingo (17), às 13h30 (horário de Brasília), no St James' Park (ING). O confronto decisivo, principalmente para o West Ham, que luta para não cair, é válido pela penúltima (37ª) rodada da Premier League, com transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming). ▶️Clique para assistir no Disney+

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Ficha do jogo NEW WHU Premier League 37ª rodada Data e Hora Domingo (17), às 13h30 (horário de Brasília) Local St James' Park, em (ING) Árbitro Jarred Gillett (ING) Assistentes Neil Davies (ING) e Scott Ledger (ING) Var Craig Pawson (ING) Onde assistir

O Newcastle entra em campo com o retrospecto de apenas uma vitória nos últimos cinco jogos da Premier League. Ao mesmo tempo, em casa, os números contam uma história diferente. Os Magpies marcaram pelo menos dois gols em 13 dos 18 jogos como mandantes na liga. O técnico Eddie Howe segue sem Lewis Miley, Emil Krafth, Tino Livramento e Fabian Schär, por conta de lesões. Nenhuma dessas ausências é novidade, e a expectativa é que todos retornem apenas na pré-temporada.

O caso mais comentado pela torcida do Newcastle é o afastamento voluntário de Anthony Gordon. O ponta, que acumula 17 gols na temporada em todas as competições, teria acertado em princípio uma transferência para o Bayern de Munique. O comandante dos Magpies reconheceu publicamente que está "olhando para o futuro", e Gordon deve assistir ao jogo do banco pela segunda partida consecutiva.

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Por outro lado, o West Ham chega pressionado para a partida. A equipe, que ocupa a 18ª colocação, com 36 pontos, necessita da vitória para sair da zona da degola. O Tottenham, primeiro time fora da zona, conta com 38 pontos e enfrenta o Chelsea, fora de casa, nesta terça-feira (18). Por isso, uma derrota dos Hammers para o Newcastle, neste domingo, pode representar o fim do campeonato para a equipe. O técnico Nuno Espírito Santo deve contar com praticamente todo o elenco, mas Adama Traoré permanece como dúvida após ficar fora da derrota para o Arsenal por conta de uma lesão no quadríceps.

Retrospecto do confronto

Ao todo, são 146 jogos oficiais disputados entre as duas equipes na história. O Newcastle leva vantagem no retrospecto geral, com 60 vitórias, contra 45 triunfos do West Ham e outros 41 empates. No encontro mais recente, em 2 de novembro de 2025, os Hammers venceram por 3 a 1, duelo válido pela 10ª rodada da Premier League.

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Bruno Guimarães em ação pelo Newcastle (Foto: Reprodução/X)

Tudo sobre Newcastle x West Ham (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Newcastle 🆚 West Ham

37ª rodada da Premier League

📆 Data e horário: Domingo, 17 de maio de 2026, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: St James' Park (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (Streaming)

🕴️ Árbitro: Jarred Gillett (ING)

🚩 Assistentes: Neil Davies (ING) e Scott Ledger (ING)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Lewis Smith (ING)

📺 VAR: Craig Pawson (ING)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚫⚪ Newcastle (Técnico: Eddie Howe)

Pope; Hall, Thiaw, Botman, Burn; Tonali, Guimarães, Joelinton; Barnes, Osula, Woltemade.

🔴⚪ West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo)

Hermansen; Todibo, Disasi, Mavropanos; Wan-Bissaka, Soucek, Fernandes, Diouf; Bowen, Summerville; Castellanos.

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