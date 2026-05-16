Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (16/05/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Neste sábado (16), a agenda do futebol reúne decisões no futebol internacional, com destaque para Celtic x Hearts, que definirá o campeão escocês, a final da Copa da Inglaterra entre Chelsea x Manchester City e Al Nassr x Gamba Osaka, pelo título da AFC Champions League Two. O dia também conta com partidas do Campeonato Alemão, Campeonato Saudita, MLS e os jogos da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 16 de maio de 2026):
Campeonato Escocês
8h30 – Celtic x Hearts – Canal GOAT
Campeonato Inglês Feminino
9h – West Ham (F) x Manchester City (F) – Canal GOAT, ESPN 2 e Disney+
Bundesliga
10h30 – Bayern de Munique x Colônia – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
10h30 – Bayer Leverkusen x Hamburgo – Canal GOAT e OneFootball
10h30 – Werder Bremen x Borussia Dortmund – Canal GOAT, Sportv 2 e OneFootball
10h30 – Freiburg x RB Leipzig – OneFootball
10h30 – Eintracht Frankfurt x Stuttgart – Canal GOAT, SportyNet e OneFootball
10h30 – Borussia Monchengladbach x Hoffenheim – Canal GOAT e OneFootball
10h30 – Union Berlin x Augsburg – OneFootball
10h30 – St. Pauli x Wolfsburg – CazéTV, SportyNet e OneFootball
10h30 – Heidenheim x Mainz – OneFootball
Copa da Inglaterra
11h – Chelsea x Manchester City – ESPN e Disney+
Campeonato Português
11h30 – Porto x Santa Clara – ESPN 4 e Disney+
14h – Casa Pia x Rio Ave – Xsports e Disney+
16h30 – Estoril x Benfica – Xsports e Disney+
16h30 – Sporting x Gil Vicente – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
Campeonato Saudita
13h05 – Al Hilal x Neom – Canal GOAT e Sportv
13h05 – Al Okhdood x Al Khaleej – Bandsports e Esporte na Band (YouTube)
15h – Al Ahli x Al Kholood – Canal GOAT
AFC Champions League Two (final)
14h45 – Al Nassr x Gamba Osaka – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
15h – América-MG (F) x Atlético-MG (F) – Uol
16h – Grêmio (F) x Mixto (F) – Uol
16h – Bahia (F) x Internacional (F) – TV Brasil
Campeonato Belga
15h45 – St. Truiden x Gent – DAZN
Copa de la Reina (final)
16h – Barcelona (F) x Atlético de Madrid (F) – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
16h – São Bernardo x América-MG – Sportv, ge tv e Premiere
16h – Operário-PR x Náutico – Rede TV!, SportyNet, ESPN e Disney+
18h30 – Goiás x Botafogo-SP – Disney+
20h30 – Cuiabá x Novorizontino – Disney+
MLS
17h30 – Montreal x Chicago Fire – Apple TV
20h30 – Charlotte x Toronto – Apple TV
20h30 – DC United x St. Louis City – Apple TV
20h30 – New England Revolution x Minnesota United – Apple TV
20h30 – Orlando City x Atlanta United – Apple TV
20h30 – Philadelphia Union x Columbus Crew – Apple TV
20h30 – New York Red Bulls x New York City – Apple TV
21h30 – Austin x Sporting Kansas City – Apple TV
21h30 – Houston Dynamo x Vancouver Whitecaps – Apple TV
22h – Seattle Sounders x LA Galaxy – Apple TV
22h30 – Real Salt Lake x Colorado Rapids – Apple TV
22h30 – San Diego x Cincinnati – Apple TV
23h30 – San Jose Earthquakes x Dallas – Apple TV
Campeonato Brasileiro
18h30 – Internacional x Vasco – Prime Video
18h30 – Atlético-MG x Mirassol – Premiere
19h – Fluminense x São Paulo – Record, CazéTV e Premiere
21h – Palmeiras x Cruzeiro – Sportv e Premiere
Campeonato Argentino - Apertura (semifinal)
19h30 – River Plate x Rosario Central – ESPN e Disney+
