Joia do Botafogo é decisiva na Copa do Mundo Sub-20; veja
Jogador ainda não teve tempo para despontar com a camisa alvinegra
Joia contratada pelo Botafogo na janela de transferências do meio do ano, o atacante Jordan Barrera brilhou na primeira rodada da Copa do Mundo Sub-20 com a camisa da Colômbia. O jogador deu assistência na vitória por 1 a 0 sobre a Arábia Saudita, na última segunda-feira (29). Veja abaixo:
Jordan Barrera foi titular e ficou em campo até o apito final no primeiro compromisso da seleção colombiana na competição. No lance, que aconteceu já no segundo tempo, o jogador roubou a bola na entrada da área adversária em pressão e cruzou na medida para Oscar Perea marcar o gol da vitória.
A Colômbia volta a campo na próxima quinta-feira (2/10) para enfrentar a Noruega, que venceu a Nigéria também por 1 a 0 na primeira rodada. A bola rola às 17h em Talca, no Chile, sede da competição.
Barrera ainda não despontou no Botafogo
O camisa 14 tem apenas uma aparição com a camisa do Botafogo, na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Nilton Santos. Na ocasião, Barrera jogou apenas quatro minutos e pouco conseguiu aparecer. Depois disso, ele sofreu lesão muscular e logo viajou para período de treinos com a seleção colombiana.
Aposta a longo prazo da SAF do Botafogo, Jordan Barrera custou cerca de R$ 22 milhões aos cofres junto ao Junior Barranquilla. Ele assinou com o Glorioso até o fim de 2029.
