A Portuguesa anunciou Fábio Matias como o novo treinador da equipe visando a próxima temporada. O treinador de 46 anos tem passagens pelas categorias de base do Internacional e pelos times profissionais de Juventude e Botafogo.

Com contrato válido até o final do Paulistão de 2027, Fábio assume o comando da equipe ao lado do auxiliar Lucas Batista. A dupla se juntará à comissão técnica permanente da Lusa, que conta com o auxiliar técnico Leonardo Cherede, o preparador físico Leonardo Almeida e o preparador de goleiros Rogério Lima.

Sem calendário após a eliminação para o Mixto-MT na segunda fase da Série D, a Portuguesa volta suas atenções para 2025, quando disputará o Campeonato Paulista e novamente a última divisão do futebol nacional.

Campeão nacional

Pelo Botafogo, conquistou a Taça Rio de 2024 e participou da campanha do Botafogo na Libertadores, em que o clube carioca acabou com o título sob o comando de Artur Jorge. Além disso, o técnico foi campeão da Copinha e do Campeonato Sub-20 pelo Internacional. Fabio Matias valorizou o desafio que terá na Lusa.

- A Portuguesa é um clube com muita história e tradição, com uma torcida apaixonada, e fico muito feliz por ter a oportunidade de estar aqui, participando desse projeto de reconstrução - afirmou.

Tadeu Oliveira Júnior, vice presidente de futebol da Portuguesa, destacou a experiência do treinador e justificou que a contratação se encaixa no planejamento da SAF que administra o clube desde 2024.

- O Fábio (Matias) é um profissional com passagens recentes por clubes das Séries A e B do Brasileirão e se identificou com o desafio que é a reconstrução da Portuguesa. Ele se encaixa na visão que temos sobre futebol e estamos felizes com a sua chegada ao nosso projeto - disse.

Portuguesa bateu o Maricá pela penúltima rodada da Série D. (Foto: Divulgação/Portuguesa)

Últimos trabalhos

Ainda em 2024, Matias foi o responsável por manter o Juventude na Série A do Brasileirão. Já em 2025, levou o clube até a semifinal do Campeonato Gaúcho. Além disso, o treinador estava comandando o Atlético-GO na Série B.

Portuguesa em 2025

