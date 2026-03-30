Bósnia x Itália: onde assistir, horário e escalações da final da repescagem da Copa do Mundo
Em Sarajevo, Itália decide contra a Bósnia seu destino rumo ao Mundial de 2026
O Estádio Bilino Polje, em Zenica, será o palco de um dos jogos mais tensos do futebol mundial nesta terça-feira (31). Bósnia e Herzegovina e Itália se enfrentam às 15h45 (horário de Brasília) na grande final de sua chave na repescagem para a Copa do Mundo. Para a Itália, o jogo vale a sobrevivência de sua tradição; para a Bósnia, a chance de derrubar um gigante e retornar ao topo.
Ficha do jogo
Como chega a Bósnia?
A Bósnia vive um conto de fadas. Após eliminar o País de Gales nos pênaltis, os bósnios contam com a experiência do eterno capitão Edin Dzeko para tentar repetir o feito de 2014, quando o país disputou sua única Copa do Mundo. Jogando em casa, a promessa é de um "caldeirão" para intimidar os tetracampeões mundiais.
Como chega a Itália?
A Azzurra chega para este duelo após vencer o duelo contra a Irlanda do Norte, vencendo por 2 a 0 com gols de Tonali e Moise Kean. O time de Gennaro Gattuso carrega o peso de ter ficado fora das duas últimas Copas do Mundo (2018 e 2022) e sabe que um tropeço em solo bósnio significaria uma crise sem precedentes no futebol italiano.
✅Ficha do jogo
BÓSNIA x ITÁLIA
Eliminatórias da Copa do Mundo
📅 Data: terça, 31 de março de 2026
⏰ Horário: 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Bilino Polje, em Zenica (Bósnia)
📺 Onde assistir: Sportv e Globoplay
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
BÓSNIA (Técnico: Sergej Barbarez)
Vasjli; Muharemovic, Katic e Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic e Dedic; Dzeko e Demirovic
ITÁLIA (Técnico: Gennaro Gattuso)
Donnarumma; Mancini, Bastoni e Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco; Kean e Esposito (Retegui)
