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Boreham Wood x Wigan: onde assistir, horário e escalações

Boreham Wood x Wigan: pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 04:20
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FA Cup 2026/2027 - Boreham Wood x Wigan
Onde assistir ao vivo a partida entre Boreham Wood e Wigan pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Boreham Wood e Wigan se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no Mangata Developments Stadium Meadow Park, em Borehamwood, Hertfordshire, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Boreham Wood venceu o Woking por 3 a 2, pela FA Cup 2026/2027. Já o Wigan não teve registro de jogo recente disponível para este período.

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Onde assistir

  • Competição: FA Cup (Fase 1)
  • 📅 Data: 7 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 12h (de Brasília)
  • 📍 Local: Mangata Developments Stadium Meadow Park, Borehamwood, Hertfordshire
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h
Local: Mangata Developments Stadium Meadow Park, Borehamwood, Hertfordshire
Fase: Fase 1

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