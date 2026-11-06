Boreham Wood x Wigan: onde assistir, horário e escalações

Boreham Wood e Wigan se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no Mangata Developments Stadium Meadow Park, em Borehamwood, Hertfordshire, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Boreham Wood venceu o Woking por 3 a 2, pela FA Cup 2026/2027. Já o Wigan não teve registro de jogo recente disponível para este período.

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Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: Mangata Developments Stadium Meadow Park, Borehamwood, Hertfordshire

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h

Local: Mangata Developments Stadium Meadow Park, Borehamwood, Hertfordshire

Fase: Fase 1