Bologna e Hellas Verona se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha (ITA), em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Os donos da casa fazem campanha regular, com 28 pontos, e ocupam a sétima colocação, enquanto os visitantes, com 15 pontos, são o primeiro time fora da zona do rebaixamento e precisam vencer para seguir fora da degola. O jogo terá transmissão do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Bologna x Hellas Verona

18ª rodada - Campeonato Italiano

📆 Data e horário: segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha (ITA)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: Giovanni Ayroldi (árbitro); Luigi Rossi e Marco Ceccon (auxiliares); Federico Dionisi (quarto árbitro); Ivano Pezzuto e Marco Di Bello (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOLOGNA (Técnico: Vincenzo Italiano)

Lukasz Skorupski; Emil Holm, Sam Beukema, Jhon Lucumí e Juan Miranda; Remo Freuler e Tommaso Pobega; Riccardo Orsolini, Jens Odgaard e Dan Ndoye; Santiago Castro



❌ Desfalques: Michel Aebischer, Nicolò Cambiaghi e Oussama El Azzouzi (lesionados)



HELLAS VERONA (Técnico: Paolo Zanetti)

Lorenzo Montipò; Flavius Daniliuc, Diego Coppola e Daniele Ghilardi; Jackson Tchatchoua, Ondrej Duda, Reda Belahyane e Darko Lazovic; Grigoris Kastanos e Tomás Suslov; Casper Tengstedt



❌ Desfalques: Juan Cruz, Martin Frese e Abdou Harroui (lesionados)

❓ Dúvidas: Pawel Dawidowicz e Amin Sarr (lesionados)