Como e Lecce se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 14h30 (de Brasília), no Giuseppe Sinigaglia, na Lombardia (ITA), em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. Os dois times estão grudados na tabela e brigam contra o rebaixamento: os visitantes estão em 15º, com 16 pontos, enquanto os donos da casa vêm logo abaixo, com um a menos. Ambos precisam vencer para fugir da zona da degola, aberta atualmente pelo Venezia, com 14. O jogo terá transmissão do Disney+ Premium. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Como x Lecce

18ª rodada - Campeonato Italiano

📆 Data e horário: segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Giuseppe Sinigaglia, na Lombardia (ITA)

📺 Onde assistir: Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: Marco Piccinini (árbitro); Stefano Del Giovane e Filippo Bercigli (auxiliares); Kevin Bonacina (quarto árbitro); Paolo Mazzoleni e Giacomo Camplone (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COMO (Técnico: Cesc Fàbregas)

Pepe Reina; Ignace van der Brempt, Alberto Dossena, Marc-Oliver Kempf e Alberto Moreno; Lucas Da Cunha e Sergi Roberto; Gabriel Strefezza, Nico Paz e Alieu Fadera; Andrea Belotti



❌ Desfalques: Maximo Perrone, Alessandro Gabrielloni e Marco Sala (lesionados)



LECCE (Técnico: Marco Giampaolo)

Wladimiro Falcone; Patrick Dorgu, Federico Baschirotto, Kevin Bonifazi e Antonino Gallo; Lassana Coulibaly, Medon Berisha e Hamza Rafia; Santiago Pierotti, Nikola Krstovic e José Antonio Morente



❌ Desfalques: Frederic Guilbert (suspenso); Lameck Banda e Kialonda Gaspar (lesionados)