Ipswich Town e Chelsea se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 16h45 (de Brasília), no Portman Road, em Suffolk (ING), em jogo válido pela 19ª rodada da Premier League. Os times vivem realidades diferentes na competição: os donos da casa ocupam a penúltima colocação, com 12 pontos, e precisam da vitória para seguir lutando contra a degola, enquanto os Blues de Enzo Maresca, em terceiro, querem dar sequência à caça ao líder Liverpool. O duelo terá transmissão da ESPN 4 e do Disney+ Premium.

✅ FICHA TÉCNICA

Ipswich Town x Chelsea

19ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, às 16h45 (de Brasília)

📍 Local: Portman Road, em Suffolk (ING)

📺 Onde assistir: ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ Premium (streaming)

🕴️ Arbitragem: John Brooks (árbitro); Simon Bennett e Sam Lewis (auxiliares); Darren Bond (quarto árbitro); Michael Oliver e Nick Greenhalgh (quarto árbitro)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

IPSWICH TOWN (Técnico: Kieran McKenna)

Aro Muric; Dara O'Shea, Jacob Greaves, Cameron Burgess e Leif Davis; Sam Morsy e Jens Cajuste; Conor Chaplin, Omari Hutchinson e Sammie Szmodics; Liam Delap



❌ Desfalques: Chiedozie Ogbene e George Hirst (lesionados)

❓ Dúvida: Massimo Luongo (lesionado)

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill e Marc Cucurella; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Noni Madueke, Cole Palmer e João Félix; Christopher Nkunku



❌ Desfalques: Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Reece James, Roméo Lavia e Kiernan Dewsbury-Hall (lesionados); Mykhailo Mudryk (suspenso por doping)