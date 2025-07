Após vitória na estreia, Bia Haddad parou na segunda rodada de Wimbledon. Nesta quarta-feira (2), a brasileira enfrentou a húngara Dalma Galfi, número 110 do mundo, e foi superada por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9-7) e 6/1, em jogo de 1h20 de duração.

Apesar de um início de jogo equilibrado, com o primeiro set definido no tie-break, Bia Haddad não conseguiu manter a intensidade em quadra e não fez uma boa partida. A atual edição de Wimbledon é a sexta na carreira da paulista de 29 anos, com melhor desempenho em 2023, quando alcançou as oitavas de final. Na temporada anterior, Bia Haddad chegou até a terceira rodada do torneio.

Com o resultado, a brasileira segue apenas na chave de duplas do Grand Slam, ao lado da alemã Laura Siegemund. A parceria, que no mês passado conquistou o WTA 250 de Nottingham, estreia em Wimbledon diante das norte-americanas Hailey Baptiste e Caty McNally.

Como foi o jogo

O primeiro set foi bastante equilibrado, sem que nenhuma das atletas conseguisse abrir vantagem na parcial. Bia Haddad, porém, acabou cometendo muitos erros de saque e perdeu oportunidades de quebrar o serviço de Galfi, no quarto e sexto game. Brasileira e húngara trocaram quebras de serviço no primeiro set e levaram a parcial para o tie-break, quando Dalma levou a melhor, por 7/6 (9-7).

No segundo set, o desempenho de Bia Haddad caiu drasticamente, transformando o jogo que até então era equilibrado em uma partida tranquila para a adversária. Sem eficiência no saque, a brasileira sofreu duas quebras de serviço e Galfi chegou a abrir 4/0 na parcial. No quinto game, Bia conseguiu pressionar a adversária, mas novamente desperdiçou os break points e acabou derrotada por 6/1.

