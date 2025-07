Nesta quarta-feira (30), Inter Miami e Atlas se enfrentam em jogo válido pela primeira rodada da fase e grupos da Leagues Cup, disputada entre equipes dos Estados Unidos e do México. O jogo acontece às 20h30 (de Brasília) no Chase Stadium, na Flórida, e deve ter Lionel Messi em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Lionel Messi transformou o Inter Miami desde sua chegada antes da Leagues Cup 2023, quando marcou um golaço de falta na estreia e liderou o time ao primeiro título da história. Em 2025, mantém atuações de alto nível, com 18 gols e nove assistências em 18 jogos da MLS, sendo forte candidato a vencer novamente o prêmio de MVP.

continua após a publicidade

Agora, conta com a chegada do compatriota Rodrigo De Paul, emprestado pelo Atlético de Madrid, reforçando um elenco que já tem Busquets, Jordi Alba e Luis Suárez. Com esse time estrelado, o Inter Miami entra como um dos favoritos na Leagues Cup, cuja campanha começa contra o Atlas, seguido por confrontos com Necaxa e Pumas.

MIA ATL Primeira rodada Leagues Cup Data e Hora Quarta-feira (30), às 20h30 (de Brasília) Local Chase Stadium, Fort Lauderdale (Estados Unidos) Árbitro - Onde assistir Apple TV +

O Atlas tem como destaque o artilheiro Uroš Đurđević, que marcou 12 gols no Clausura 2025. Ele conta com o apoio de Diego González, emprestado pela Lazio, que já soma um gol e duas assistências no Apertura. Outros nomes importantes são Camilo Vargas, o brasileiro Dória e Aldo Rocha.

continua após a publicidade

Tudo sobre o jogo entre Inter Miami e Atlas (onde assistir, horário, escalações e local):

INTER MIAMI 🆚 ATLAS

Primeira rodada da fase de grupos da Leagues Cup

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de julho, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Chase Stadium, Fort Lauderdale (Estados Unidos)

👁️ Onde assistir: Apple TV +

🕴️Arbitragem: -

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🩷 Inter Miami (Técnico: Javier Mascherano)

R. Ríos, Jordi Alba, T. Avilés, Luján, M. Weigandt, F. Redondo, Sergio Busquets, Lionel Messi, T. Allende, F. Picault, Luis Suárez.

🔴⚫ Atlas (Técnico: De la Torre)

C. Vargas, Gustavo, G. Aguirre, Dória, V. Hugo Ríos de Alba, R. Lozano, S. I. Hernández Flores, A. Rocha, E. Aguirre, D. González, U. Đurđević.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.