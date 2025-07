Botafogo x Bragantino: onde assistir, horário e prováveis escalações

Botafogo e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). O confronto, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, terá transmissão do Sportv e Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere.

O Botafogo está classificado para a próxima fase após eliminar o Capital-DF. No jogo de ida, o Glorioso venceu por 4 a 0, e mesmo com a derrota por 1 a 0 na volta, garantiu a vaga com o placar agregado de 4 a 1.

Ficha do jogo BOT RBB Oitavas - Ida Copa do Brasil Data e Hora Terça-feira (29), às 19h (horário de Brasília) Local Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS) Var Daniel Nobre Bins (RS)

Já o Red Bull Bragantino reverteu a desvantagem do primeiro confronto diante do Criciúma. Depois de perder por 1 a 0 fora de casa, a equipe paulista goleou na partida de volta: 6 a 0, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Os gols foram marcados por Lucas Barbosa (3), Thiago Borbas (2) e Eduardo Sasha.

Histórico do confronto

Botafogo e Red Bull Bragantino já se enfrentaram 28 vezes ao longo da história, com vantagem para o time carioca. O Glorioso soma 12 vitórias, contra 8 do clube paulista, além de 8 empates no retrospecto geral.

Em jogos disputados no Rio de Janeiro, o domínio do Botafogo é ainda mais evidente: são 8 vitórias em 13 partidas, com apenas um empate e quatro derrotas. Já em Bragança Paulista, o equilíbrio predomina — em 15 confrontos, cada equipe venceu quatro vezes, enquanto os outros sete terminaram empatados.

Nilton Santos recebe o confronto (Foto: Leonardo Bessa / Lance!)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Allan e Marlon Freitas; Nathan Fernandes, Savarino e Artur; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Gustavo Marques, Guzmán e Guilherme; Gabriel, Eric Ramires e John John; Vinicinho, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.