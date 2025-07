Paysandu x Athletic Club: onde assistir, horário e prováveis escalações

Paysandu e Athletic se enfrentam nesta segunda-feira (28), em jogo válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida será transmitida ao vivo pela Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Lutando contra o rebaixamento para a Série C, o Paysandu conquistou apenas 18 pontos no campeonato inteiro, o que deixou o time na 18ª colocação. No entanto, o time não perde há oito jogos e vive sua melhor fase na Série B. Uma vitória ao lado de sua torcida deixaria o Papão fora da zona de rebaixamento antes do início do returno.

Ficha do jogo PAY ATH Série B 19ª rodada Data e Hora Segunda-feira, 28 de julho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília) Local Estádio da Curuzu, em Belém Árbitro Luan Paulo Torezin (PR) Assistentes - Var Heber Roberto Lopes (SC) Onde assistir

O Athletic Club, por sua vez, também não se encontra em uma posição favorável na Série B. Em 14ª colocado e também lutando contra o rebaixamento nesta primeira metade de campeonato, o clube mineiro conquistou 22 pontos em 18 jogos. Porém, assim como seu oponente, a equipe vem de uma boa sequência: são três vitórias e um empate em seus últimos quatros jogos.

✅ FICHA TÉCNICA

PAYSANDU X ATHLETIC CLUB

19ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Segunda-feira, 28 de julho de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio da Curuzu, em Belém

📺 Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Luan Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: -

🖥️ VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PAYSANDU (Técnico: Claudinei Oliveira)

Gabriel; Bryan Borges, Thalisson, Lucca Carvalho, Reverson; Leite, Ronaldo Henrique, Garcez; Marlon, Denner e Diogo Barbosa

ATHLETIC (Técnico: Rui Duarte)

Adriel; Wesley Gasolina, Marcelo Ajul, Sidimar, Yuri; Sandry, Fabrício Isidoro, David Braga; Torrão, Alason Carioca e Ruan Ravares