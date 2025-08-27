Bia Haddad busca a décima vitória no US Open nesta quinta; horário e onde assistir
Brasileira enfrenta a suíça Viktorija Golubic
- Matéria
- Mais Notícias
Bia Haddad, que venceu uma partida dramática na estreia, contra a britânica Sonay Kartal, 51ª do ranking, volta à quadra do US Open nesta quinta-feira (28). Dessa vez, a número 1 do Brasil e 22 do mundo terá pela frente a suíça Viktorija Golubic (72ª), que lidera o confronto direto por 4 a 1. O jogo começa às 12h (de Brasília), com transmissão dos canais ESPN e Sportv, na TV fechada, e da plataforma de streaming Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️ Djokovic quer treinar João Fonseca depois que se aposentar
➡️ Djokovic faz história com vitória no US Open
➡️ US Open destaca participação de João Fonseca
➡️ João Fonseca celebra 19 anos; relembre principais feitos
A tenista paulistana, de 29 anos, busca a décima vitória em Nova York. Ela estreou no Grand Slam americano em 2016, quando era apenas a 345ª do mundo. Naquela ocasião, parou na estreia do qualifying. No ano seguinte, já como a 71ª melhor do mundo, Bia Haddad caiu na abertura da chave principal, diante da sérvia Donna Vekic.
Então como a 130ª do ranking, Bia Haddad venceu pela primeira vez no US Open em 2018, quando superou a australiana Olivia Rogowska, no qualifying. Três anos depois, outro triunfo da paulistana (174ª), dessa vez sobre a espanhol Irene Burillo, novamente no classificatório. Na temporada seguinte, a brasileira (15ª) superou a sérvia Ana Konjuh, sua primeira na chave principal. Já em 2023, quem ficou pelo caminho, na estreia, foi a anfitriã Sloane Stephens.
Bia Haddad chegou às quartas ano passado
Até agora, a melhor participação da número 1 do Brasil em Nova York foi ano passado. Na ocasião, a número 1 do Brasil só parou nas quartas de final, vencendo a armena Elina Avanesyan, a espanhola Sara Sorribes Tormo, a russa Anna Kalinskaya e a dinamarquesa Caroline Wozniacki (vídeo abaixo).
Bia Haddad x Viktorija Golubic na segunda rodada do US Open
📅 Dia: quinta, 28 de agosto de 2025;
⏰ Horário: 12h (de Brasília);
🗺️ Local: Nova York, EUA
📺 Onde assistir: Sportv, ESPN e Disney+ (streaming pago)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias