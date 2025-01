Beatriz Haddad Maia estará em ação na terceira rodada no Australian Open nesta sexta-feira (17), com previsão de começar às 21h (Horário de Brasília), em Melbourne. A brasileira enfrenta a russa Veronika Kudermetova. O jogo da tenista não tem quadra definida na programação divulgada pela competição. A transmissão da partida será pela ESPN e pelo streaming Disney+.

continua após a publicidade

➡️ Após participação no Australian Open, saiba os próximos passos de João Fonseca

Bia Haddad Maia vem de boas atuações no Australian Open, onde eliminou a argentina Julia Riera e a russa Erika Andreeva. Na terceira rodada, a brasileira agora encara Veronika Kudermetova, 75ª no ranking da WTA. Na competição, Kudermetova eliminou a australiana Olivia Gadecki (duplo 6/1) e a britânica Katie Boulter (7/6, 2/6 e 6/2).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasileiros no Australian Open

Após a eliminação de João Fonseca para Lorenzo Sonego, Beatriz é a única brasileira no torneio de simples do Australian Open. Nas duplas, Orlando Luz, no masculino, e Luisa Stefani, no feminino, representam a bandeira do Brasil no primeiro Grand Slam do ano.

continua após a publicidade

Beatriz Haddad Maia no Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

Os outros dois representantes do país já se despediram. Thiago Monteiro e Thiago Wild foram eliminados na primeira fase após derrotas por 3 a 2 para o japonês Kei Nishikori e o húngaro Fabian Marozsan, respectivamente. Nas duplas, Marcelo Zormann, Fernando Romboli, Rafael Matos, Marcelo Melo e Ingrid Gamarra Martins também se despediram no torneio.

Saiba horário e onde assistir à Beatriz Haddad Maia e Veronika Kudermetova.

Beatriz Haddad Maia x Veronika Kudermetova

Australian Open

📆 Data: 17 de janeiro de 2025, sexta-feira

⏰ Horário: previsão: 21h (Horário de Brasília)

🥎 Fase: terceira rodada

🌏 Local: Melbourne, Austrália

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+