Thiago Monteiro sofre virada de Kei Nishikori e é eliminado do Australian Open

Thiago Monteiro, 106º do ranking da ATP, perdeu para Kei Nishikori, número 74 do mundo, por 3 sets a 2 (4/6, 6/7, 7/5, 6/2 e 6/3), neste sábado (11), na Melboune Arena, em Melbourne (AUS), pela primeira rodada do Australian Open. O brasileiro começou bem, com agressividade nos primeiros sets e teve dois match points para vencer, mas após lesão no joelho direito, perdeu ritmo e foi superado pelo japonês após quatro horas e cinco minutos de partida.

continua após a publicidade

➡️ Andy Roddick, ex-número 1, aposta em João Fonseca contra Rublev no Australian Open

Com a derrota, Thiago Monteiro se despede do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Já Kei Nishikori encara o vencedor do duelo entre o americano Tommy Paul e o australiano e dono da casa Christopher O'Connell.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

COMO FOI A PARTIDA ENTRE THIAGO MONTEIRO E KEI NISHIKORI?

O início do jogo foi marcado por poucas quebras de saque. A primeira da partida foi com Thiago no primeiro set, que conseguiu vantagem ao abrir 3/2. Com saques agressivos, o brasileiro conseguiu levar a vantagem até o fim e fechou o set em 6/4. Na segunda parcial, nenhuma quebra de saque e a partida chegou ao tie-break, onde o Monteiro marcou três pontos seguidos e venceu por 7-4, vencendo o segundo set.

continua após a publicidade

O terceiro set começou com game de 13 minutos, onde Thiago levou a melhor após salvar seis break points. No decorrer da parcial, Nishikori mostrou mais ritmo e conseguiu salvar dois match points e quebrar o saque para abrir vantagem de 6/5. Com o saque, Kei conseguiu fechar em 7/5 e diminuir para 2 sets a 1.

No início do quarto set, Monteiro salvou dois break points, mas conseguiu confirmar o saque para abrir 1/0. Porém, no terceiro game, Nishikori conseguiu quebrar o brasileiro e abriu 2/1. Logo depois, outra quebra do japonês para cima de Thiago, 4/1. Após ser quebrado mais uma vez, Monteiro pediu tempo médico para avaliar uma possível lesão no joelho direito, mas retornou ao jogo. Com a partida de volta, Kei conseguiu fechar o set com tranquilidade em 6/2.

continua após a publicidade

Kei Nishikori derrotou Thiago Monteiro por 3 sets a 2 (Foto: Yuichi YAMAZAKI/AFP)

No set decisivo, Nishikori conseguiu quebrar Monteiro mais uma vez, abrindo 2/1. Logo após, Thiago teve a chance de devolver e empatar o jogo, mas o japonês conseguiu confirmar o serviço e abrir 4/2. Na reta final, Kei conseguiu fechar o set e o jogo em 6/3 após quebrar o serviço do brasileiro. Final de jogo, 3 sets a 2 para Kei Nishikori.