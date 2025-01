Após uma campanha histórica no Australian Open, João Fonseca caiu na segunda rodada para o italiano Lorenzo Sonego, nesta quarta-feira (16), em Melbourne. O brasileiro não completará nem uma semana sem jogar até disputar o próximo compromisso no circuito do tênis. O Lance! te mostra os próximos passos do carioca de 18 anos.

Próximos compromissos de João Fonseca

João Fonseca foi derrotado pelo italiano Lorenzo Sonego no Australian Open (Foto: Martin Keep/AFP)

Europa: Bonjour, France!

João Fonseca volta às quadras para o Challenger 125 de Quimper, na França. A competição será disputada entre 21 e 26 e janeiro, durante a segunda semana do Australian Open. O torneio é disputado em quadras duras indoor, tem premiação de R$ 1,13 milhão (181,25 mil euros).

Fonseca seguirá em território francês para representar o Brasil na primeira rodada da Copa Davis. A equipe encara a seleção da França, anfitriã, em partida que será disputada em Orleans entre os dias 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Se avançar, encara o vencedor de Croácia x Eslováquia.

América do Sul: Brasil e Argentina

João Fonseca volta à América do Sul e vai para à Argentina disputar o ATP 250 de Buenos Aires. Ele estará na chave principal do torneio que ocorre entre os dias 10 e 16 de fevereiro.

Logo em seguida, o carioca de 18 anos participará do Rio Open em fevereiro, que começa no dia 17. Nomes como Alexander Zverev, Holger Rune e Lorenzo Musetti estão confirmados na competição. Na última edição, Fonseca avançou até as quartas de final.