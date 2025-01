João Fonseca lamenta dura derrota, mas destaca ótima sequência

João Fonseca, número 112 do mundo, lamentou a derrota nesta quinta-feira pela segunda rodada do Australian Open, mas destacou a sequência de resultados e experiência inédita em seu primeiro Grand Slam. O carioca caiu cinco sets diante do italiano Lorenzo Sonego, 55º colocado, por 3 sets a 2 com parciais de 6/7 (7/6) 6/3 6/1 3/6 6/3 após 3h37min em seu primeiro jogo no quinto set na carreira.

— Contando com o jogo de hoje foi uma gira muito boa. A verdade é que foi excepcional. Fiz 15 jogos consecutivos, 14 vitórias, uma derrota. Dura derrota de hoje, exigiu experiência, físico, meu primeiro jogo no quinto set. Feliz por ter aguentado fisicamente. Mentalmente muito difícil o jogo, um jogador que depois de ter enfrentado um top 10, jogando contra um top 50 que eu tinha ganho em uma superfície diferente (Bucareste, ano passado), um tenista intenso, sabia que seria difícil. Primeiro set muito bom, conseguindo me soltar um pouco, no segundo e terceiro set não consegui jogar bem, na verdade eu diria que não joguei bem a partida inteira, mas consegui ir adaptando. Meu saque hoje não foi muito bom, isso que é o legal, consegui fazer um bom jogo em termos de resultado (placar) mesmo não jogando o meu melhor. — disse o brasileiro

João Fonseca agradeceu o carinho do público brasileiro.

— Feliz pela forma que lutei, agradecer pela torcida brasileira que compareceu, que apoiou pela TV, não só nesse jogo, mas em todos. Muito feliz e agradecer pelas oportunidades que estão aparecendo. — disse o brasileiro.

Em seu calendário estão o challenger de Quimper, na França, na próxima semana, a Copa Davis em Orleans, e os ATPs 250 de Buenos Aires, na Argentina, e o Rio Open.

— É seguir trabalhando para cada vez mais estar preparados para esses jogos e trabalhando para estar melhor no ranking — finalizou.

No momento o brasileiro vai entrando no top 100, mas ainda precisa torcer por outros resultados na próxima semana, uma vez que a próxima lista só sai no dia 27.