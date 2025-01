João Fonseca encerrou a campanha histórica no Australian Open nesta quinta-feira (16), em Melbourne. Mesmo bem novo, o brasileiro deixou a sua marca nas quadras australianas. Resiliente e perspicaz nas horas decisivas, o jovem deu a impressão de que só mostrou um aperitivo do que ainda pode fazer no mundo do tênis.

Técnica de João Fonseca impressiona

O brasileiro impressionou com a sua técnica de jogo. Fonseca mostrou ser bastante eficiente em momentos de pressão. Quando a partida se mantém no fundo da quadra, João consegue extrair o melhor e brilhar no momento certo. Outra característica do estilo do jovem é a facilidade de mudar de direção. Seja no backhand ou no forehand, o carioca consegue se adaptar da melhor forma possível.

E ainda sobre o forehand do menino, João Fonseca conseguiu superar o espanhol Carlos Alcaraz e bateu o recorde de golpe de direita mais rápido da competição. O brasileiro alcançou 181 km/h na partida contra Andrey Rublev na estreia do Grand Slam australiano.

João Fonseca no Australian Open (Foto: Martin Keep/AFP)

Jogou como um veterano

Em sua estreia, contra o russo Andrey Rublev, João atuou como um veterano jogando mais uma partida das quinhentas de sua carreira. O brasileiro, que era considerado uma zebra, conseguiu desempenhar o melhor tênis contra um adversário superior. Com talento e qualidade espetacular, Fonseca surpreendeu e calou a boca de muitos que o considerava “azarão”.

Contra o italiano Lorenzo Sonego, o brasileiro veio como favorito da partida, pois já havia enfrentado e vencido o adversário anteriormente. Durante o jogo, João manteve um bom mental e maturidade em momentos chaves. Portanto, cometeu alguns erros, teve oscilações e perdeu no detalhe. Fonseca também mostrou alguns pontos técnicos que podem ser melhorados.

Sonego descobriu um ponto fraco em João: a chegada à rede. Em diversos momentos da partida, Lorenzo aproveitou deste erro de Fonseca para alcançar ou ampliar a vantagem que tinha em quadra.

Futuro do Tênis

Aos 18 anos, o brasileiro mostrou que com maturidade, talento e qualidade um atleta pode chegar a uma competição como “zebra” e sair como a promessa de uma modalidade. Erros acontecem e podem ser corrigidos. O que não impediu os brasileiros de apreciarem o desempenho, as jogadas e cada partida que o jovem participou. O nome de João Fonseca será ouvido pelas próximas gerações deste país.