‘Povo brasileiro está abraçando João Fonseca’, diz presidente do COB

O grande início de ano do tenista João Fonseca, que chegou à 2ª rodada do Australian Open, quando acabou se despedindo da competição, é exaltado no Comitê Olímpico do Brasil (COB) não apenas pelos resultados, mas também pelo potencial de desenvolvimento de uma nova geração de atletas. Para o novo presidente do COB, Marco Antônio La Porta, o tenista pode repetir o que fez Gustavo Kuerten no passado.

— Quando surge um ídolo como está surgindo o João Fonseca, é claro que a expectativa é grande. Ele tem só 18 anos, mas está fazendo um belíssimo início de temporada — disse La Porta, que assumiu oficialmente o comitê nessa quarta-feira (15).

O dirigente lembrou que é preciso ter cautela, já que o tenista está recém entrando no circuito profissional e tem toda uma temporada — e uma carreira — pela frente. Mas Marco La Porta vibra com o fato de João Fonseca já estar sendo exaltado pelo público brasileiro.

La Porta diz que João Fonseca pode repetir efeito Guga

— A gente tem que ter o máximo de cuidado, mas ao mesmo tempo a gente já começa a perceber no primeiro torneio dele o quanto que o povo brasileiro já está abraçando o garoto, já está adotando como um novo ídolo e começando a acompanhar o tênis como acompanhava lá atrás, quando era o Guga — ressaltou o presidente do COB.

Uma das metas de Marco La Porta à frente do comitê é desenvolver cada vez mais o gosto da torcida brasileira pelo esporte olímpico. E o sucesso de João Fonseca chega para potencializar isso.

— Esse poder que tem do esporte em cima do brasileiro, de se apaixonar pela modalidade a partir do ídolo, é o que a gente quer cada vez mais destacar — disse La Porta.