Thiago Wild perde para Fabian Marozsan e está eliminado do Australian Open

Thiago Wild, 79º do ranking da ATP, perdeu para Fabian Marozsan, número 59 do mundo, por 3 sets a 2 (6/3, 6/7, 7/5, 5/7 e 7/5), neste domingo (12), na Quadra 8, em Melbourne (AUS), pela primeira rodada do Australian Open. O brasileiro fez jogo equilibrado, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades que apareceram no jogo e sofreu quebras em momentos cruciais, o que deu a vitória para o húngaro após x horas de partida.

continua após a publicidade

➡️ Thiago Monteiro sofre virada de Kei Nishikori e é eliminado do Australian Open

Com a derrota, Thiago Wild se despede do Australian Open, o primeiro Grand Slam do ano. Já Fabian Marozsan encara o americano Frances Tiafoe, que se classificou após vencer o francês Arthur Rinderknech por 3 sets a 2.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

COMO FOI A PARTIDA ENTRE THIAGO WILD E FABIAN MAROZSAN?

Thiago começou bem na partida, quase quebrando o saque de Fabian logo no primeiro serviço e empatando em 1/1 com tranquilidade. No meio do set, Wild teve outra oportunidade de quebra, mas não aproveitou, diferente de Marozsan, que conseguiu abrir vantagem em 5/3 e depois fechar a parcial em 6/3.

continua após a publicidade

No segundo set, Fabian conseguiu quebrar Thiago e abriu 3/2, mas o brasileiro devolveu dois games depois e empatou em 4/4. No tie-break, Wild levou a melhor por 7-5 e empatou a partida em 1 a 1. A parcial seguinte foi sem quebras até o último game, quando Marozsan conseguiu superar o serviço de Thiago, fechar com 7/5 e voltar a liderança do jogo por 2 sets a 1.

Thiago Wild é o 79º do ranking da ATP (Foto: David Pintens/AFP)

O quarto set foi semelhante com o terceiro, mas com Wild levando a melhor no final. O brasileiro conseguiu quebrar o saque do húngaro para deixar o set 6/5 e fechar logo depois em 7/5. Porém, na última parcial, Thiago foi quebrado quando estava perdendo por 6/5 e viu o húngaro vencer o quinto set por 7/5 e o jogo por 3 sets a 2.