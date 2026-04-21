Bayer Leverkusen x Bayern: onde assistir, horário e prováveis escalações da semifinal da Copa da Alemanha

Clássico decide vaga na grande final; veja horários e onde acompanhar ao vivo

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
13:09
Bayer Leverkusen x Bayern de Munique (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBayer Leverkusen x Bayern de Munique (Foto: Arte/Lance!)
Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 15h45 (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen (ALE). O confronto é válido pela semifinal da Copa da Alemanha que garante vaga na decisão do dia 23 de maio.
Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 15h45 (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen (ALE). O confronto, válido pela semifinal da Copa da Alemanha, garante vaga na decisão do dia 23 de maio e terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ▶️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Bayer Leverkusen escudo
LEV
escudo bayern de munique
BAY
Semifinal
Copa da Alemanha
Data e Hora
Quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 15h45 (de Brasília)
Local
BayArena, em Leverkusen (ALE)
Árbitro
Felix Zwayer
Assistentes
Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)
Var
Benjamin Brand (VAR)
Onde assistir

O Bayer Leverkusen chega para o duelo em meio a um momento instável, após troca no comando técnico e derrota recente para o Augsburg na Bundesliga. No campeonato nacional, a equipe ocupa a sexta colocação com 52 pontos, quatro atrás do Stuttgart, que fecha a zona de classificação para a Champions League. Para o clássico, o técnico Kasper Hjulmand não poderá contar com o francês Martin Terrier e o lateral-direito brasileiro Arthur, ambos no departamento médico. Por outro lado, o zagueiro e capitão Jarell Quansah deve retornar ao time titular após se recuperar de lesão.

Em contrapartida, o Bayern de Munique vive uma fase excelente. Recém-campeão da Bundesliga e semifinalista da Champions League, o time comandado por Vincent Kompany busca o "triplete" na temporada. Apesar do favoritismo, o treinador terá desfalques importantes por lesão: Serge Gnabry, Tom Bischof e Lennart Karl estão fora. Todavia, nomes como Harry Kane, Luis Díaz e Jamal Musiala estão confirmados e à disposição para o confronto.

Retrospecto do confronto na Copa da Alemanha

Ao todo, o histórico da competição registra oito jogos oficiais entre as equipes. O Bayern de Munique leva vantagem com cinco vitórias, contra dois triunfos do Leverkusen e um empate. No encontro mais recente pelo torneio, em setembro de 2024, o Leverkusen venceu por 1 a 0 em duelo pelas oitavas de final, na campanha em que se sagrou campeão da Copa.

Vincent Kompany - Bayern de Munique
Vincent Kompany no comando do Bayern de Munique (Foto: Michaela Stache/AFP)

Tudo sobre Bayer Leverkusen x Bayern de Munique (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA 

Bayer Leverkusen 🆚 Bayern de Munique

Semifinal da Copa da Alemanha

📆 Data e horário: Quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: BayArena, em Leverkusen (ALE)

👁️ Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (Streaming)

🕴️ Árbitro: Felix Zwayer (ALE)

🚩 Assistentes: Robert Kempter (ALE) e Christian Dietz (ALE)

🧑‍⚖️ 4º árbitro: Robin Braun (ALE) 

📺 VAR: Benjamin Brand (ALE)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE LEVERKUSEN X BAYERN

🔴⚪ Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)

Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, Palacios, Aleix García, Alejandro Grimaldo; Maza, Tillman; Patrik Schick.

🔴⚪ Bayern de Munique (Técnico: Vicent Kompany)

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Joshua Kimmich, Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane.

