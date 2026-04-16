Melhor do Mundo? Harry Kane chega a 50 gols na temporada e lidera corrida pela Bola de Ouro
Jogador superou sua melhor marca pelo Bayern de Munique
Harry Kane chegou a 50 gols na temporada 2025/26 pelo Bayern de Munique e se consolidou como um dos principais candidatos à Bola de Ouro. O atacante inglês de 32 anos atingiu a marca histórica na vitória por 4 a 3 sobre o Real Madrid, pelas quartas de final da Champions League, que garantiu a classificação bávara à semifinal.
Os números da temporada impressionam. Kane soma 31 gols na Bundesliga, 12 na Champions League, seis na Copa da Alemanha e um na Supercopa alemã. Ele atingiu o meio século de gols em apenas 42 partidas, uma média superior a 1,2 gol por jogo. O desempenho o coloca no seleto grupo de jogadores que ultrapassaram a barreira dos 50 tentos em uma única temporada por um clube europeu de primeira divisão.
A temporada histórica de Harry Kane em números
Kane se tornou o primeiro inglês a marcar 12 gols em uma edição da Champions League. O feito ocorreu justamente na partida em que alcançou os 50 gols na temporada. Ele também lidera a artilharia da Bundesliga pela terceira temporada consecutiva, algo que apenas Robert Lewandowski havia alcançado antes (cinco vezes seguidas, de 2017/18 a 2021/22).
Dos 50 gols, 44 foram dentro da grande área, sendo 15 de pênalti. Kane perdeu duas cobranças na temporada, contra Wehen Wiesbaden (Copa da Alemanha) e Union Saint-Gilloise (Champions League). Com o pé direito, o atacante marcou 36 vezes; com o esquerdo, sete; e de cabeça, sete. Onze companheiros de Bayern já lhe deram assistências, com Luis Díaz sendo o principal garçom. Kane também marcou três hat-tricks na temporada, contra RB Leipzig, Hoffenheim e Stuttgart.
Kane superou sua própria melhor marca. Na temporada de estreia pelo Bayern (2023/24), fez 44 gols em 45 jogos. Na temporada seguinte, foram 41 em 51 partidas. Agora, com 50 gols em 42 jogos, ele pode ampliar o número. O Bayern ainda tem no mínimo oito partidas na temporada, podendo chegar a dez se avançar à final da Champions League e da Copa da Alemanha.
Se mantiver a média atual de 1,2 gol por jogo, Kane terminaria a temporada com 61 gols. O número igualaria a marca de Cristiano Ronaldo (61 gols pelo Real Madrid em 2014/15) e deixaria o inglês atrás de Lionel Messi (73 gols em 2011/12), Ferenc Deak (66 em 1945/46), Gerd Muller (66 em 1972/73) e Dixie Dean (63 em 1927/28).
Kane é apenas o quarto inglês na história a marcar 50 gols ou mais em uma temporada por um clube da primeira divisão, e o primeiro a conseguir o feito em 95 anos. Os outros foram Dixie Dean (63 gols pelo Everton, 1927/28), Vic Watson (50 gols pelo West Ham, 1929/30) e Tom "Pongo" Waring (50 gols pelo Aston Villa, 1930/31).
O Bayern de Munique segue vivo na luta por três títulos: Bundesliga, Copa da Alemanha (semifinal contra o Bayer Leverkusen) e Champions League (semifinal contra o PSG). O clube alemão pode se tornar o primeiro a vencer o triplete três vezes, após os feitos de 2012/13 e 2019/20.
