Bayer Leverkusen x Bayern de Munique – Palpites, análise e odds (22/04)
Confira os palpites para a semifinal da Copa da Alemanha 2025/26
A BayArena recebe na quarta-feira, 22 de abril, o duelo entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique pelas semifinais da DFB-Pokal 2025/26, com vaga na grande decisão do dia 23 de maio, no Olympiastadion de Berlim, em jogo único.
O momento das equipes contrasta de forma evidente. O Bayern chega como o mais recente campeão da Bundesliga, tendo garantido o 35º título nacional da história no último domingo, com quatro rodadas de antecedência, após vitória por 4 a 2 sobre o Stuttgart. Já o Leverkusen vive uma temporada conturbada: demitiu Erik ten Hag na terceira rodada, reconstruiu a equipe com Kasper Hjulmand no comando e agora tenta evitar um ano sem títulos importantes.
Análise da partida
O Bayern de Munique transformou a temporada 2025/26 em um passeio histórico. Os bávaros somam 79 pontos em 30 rodadas da Bundesliga, com 25 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, sofrida em casa para o Augsburg em 24 de janeiro. A equipe de Vincent Kompany superou o próprio recorde de gols em uma temporada da liga alemã ao chegar aos 109 tentos, ultrapassando a marca de 101 fixada pelo elenco de 1971/72 liderado por Beckenbauer e Gerd Müller.
Fora da fronteira doméstica, o desempenho também impressiona. O Bayern eliminou o Real Madrid nas quartas de final da Champions League por 6 a 4 no agregado, com vitória por 4 a 3 no Allianz Arena em uma partida eletrizante, e enfrentará o Paris Saint-Germain nas semifinais da competição europeia.
Do outro lado, o cenário é completamente diferente. O Leverkusen soma 52 pontos em 30 jogos da Bundesliga e ocupa a sexta posição, quatro pontos atrás do Stuttgart, dono da última vaga direta à Champions League. O sonho de acompanhar os dois anos gloriosos sob Xabi Alonso ficou distante após a saída do espanhol para o Real Madrid antes do início da temporada.
A sequência recente dos comandados de Hjulmand tem sido montanha-russa. Foram sete jogos de invencibilidade na Bundesliga até cair em casa para o Augsburg por 2 a 1 no último sábado, com gols do volante austríaco Rieder, sendo o da vitória marcado aos 90+7 minutos. A derrota interrompeu um fôlego conquistado com vitórias sobre Borussia Dortmund por 1 a 0 em Signal Iduna Park e goleada por 6 a 3 sobre o Wolfsburg na BayArena.
A campanha europeia também terminou antes da hora. Após empatar por 1 a 1 em casa diante do Arsenal, com gol de Robert Andrich, a Werkself foi eliminada no Emirates Stadium por 2 a 0, gols de Eze e Declan Rice, encerrando a aventura na Champions League nas oitavas de final. A eliminação deixou a DFB-Pokal como única rota para o Leverkusen ainda sonhar com um troféu nacional.
O retrospecto da BayArena nas partidas contra o Bayern pela Bundesliga segue como um fator psicológico importante. O clube da capital bávara não vence na casa do Leverkusen pelo campeonato alemão desde outubro de 2021, um jejum que chega ao seu quinto ano. No último confronto direto em solo da Werkself, em 14 de março deste ano, os donos da casa empataram em 1 a 1 mesmo com o Bayern jogando com dois jogadores a menos.
Para o Leverkusen, a presença de Kasper Hjulmand no comando após um início desastroso sob Ten Hag mudou o clima do clube. O dinamarquês assumiu em 8 de setembro de 2025 e, pouco a pouco, devolveu identidade à equipe. A Copa da Alemanha se tornou o grande objetivo da temporada, especialmente para os torcedores que esperam reeditar a campanha vitoriosa de 2023/24.
O Bayern, por sua vez, persegue o tríplice coroa. Após confirmar o título alemão, a meta é a DFB-Pokal, que não cai em Munique desde 2020, quando os bávaros venceram justamente o Leverkusen na final por 4 a 2. Com 20 taças da competição no museu, a tradição pesa a favor do visitante.
Outros palpites para Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
Confrontos diretos
Os dois gigantes alemães já se enfrentaram em 53 oportunidades na história do futebol, com ampla vantagem para o Bayern: 31 vitórias dos bávaros contra dez do Leverkusen, além de 12 empates. Nas cinco semifinais e finais já decididas entre eles na DFB-Pokal, o saldo é dividido, mas o duelo mais recente em mata-mata foi a final de 2020, vencida pelo Bayern por 4 a 2.
Na atual temporada da Bundesliga, os times se enfrentaram duas vezes. O jogo do turno, disputado em 1 de novembro de 2025 no Allianz Arena, terminou em vitória por 3 a 0 do Bayern, com gols de Serge Gnabry, Nicolas Jackson e um contra de Loïc Badé. O resultado encerrou a famosa invencibilidade de 37 jogos do Leverkusen como visitante na Bundesliga.
O segundo encontro, disputado em 14 de março na BayArena, foi marcado por polêmica. O Leverkusen saiu na frente com Aleix García logo aos seis minutos, e Luis Díaz empatou no segundo tempo. O colombiano, porém, foi expulso por simulação aos 84 minutos depois de Nicolas Jackson também ter sido expulso no primeiro tempo. Mesmo com nove jogadores, o Bayern segurou o 1 a 1.
Notícias de Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
Bayer Leverkusen
Hjulmand ainda terá problemas importantes no elenco. O francês Martin Terrier segue fora, lesionado, e o lateral-direito Arthur também permanece no departamento médico. Jarell Quansah, capitão e zagueiro inglês, retornou ao banco contra o Augsburg depois de problema muscular na coxa e deve começar como titular. Keven Schlotterbeck cumpriu suspensão e está de volta.
A boa notícia é o provável retorno de Patrik Schick à condição de titular absoluto. O tcheco voltou a marcar contra o Augsburg e soma 11 gols na Bundesliga em 22 partidas. Ernest Poku, jovem holandês revelação da temporada, e Alejandro Grimaldo, que atingiu a marca de oito gols e sete assistências pela liga, também são presenças confirmadas.
Escalação provável do Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, Palacios, Aleix García, Alejandro Grimaldo; Maza, Tillman; Patrik Schick. Técnico: Kasper Hjulmand.
Bayern de Munique
Kompany lida com lesões musculares em momento crítico. Serge Gnabry sofreu problema na coxa durante o treino que antecedeu o jogo contra o Stuttgart e deve desfalcar o time. Tom Bischof, com lesão na panturrilha, e Lennart Karl, contundido no músculo posterior da coxa, são ausências certas. Sven Ulreich, o terceiro goleiro, trata de lesão na virilha.
Por outro lado, o elenco titular estará praticamente à disposição. Harry Kane, que já marcou 32 gols na Bundesliga e chegou aos 51 tentos em todas as competições, é presença garantida. Michael Olise, com 18 assistências somente na liga, Luis Díaz, com 15 gols, e Jamal Musiala, finalmente de volta ao seu melhor nível, formarão o trio ofensivo por trás do artilheiro inglês. Manuel Neuer deve retomar a titularidade após ficar no banco contra o Stuttgart.
Escalação provável do Bayern de Munique (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Joshua Kimmich, Pavlović; Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vicent Kompany.
Destaques individuais de Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
Os técnicos
Kasper Hjulmand, de 53 anos, assumiu o Leverkusen em 8 de setembro de 2025 com contrato até 2027. O dinamarquês estava sem trabalho desde a Eurocopa de 2024, quando deixou a seleção da Dinamarca. Teve passagem de uma temporada pelo Mainz em 2014/15 e no Nordsjælland conquistou o título da Superliga Dinamarquesa em 2011/12. É conhecido pelo trato humano com o elenco, inspiração no Barcelona e pela organização defensiva em bloco médio, com foco em transições rápidas.
Do outro lado, Vincent Kompany, de 40 anos, vive o auge da carreira como treinador. O belga chegou ao Bayern em 2024, vindo do Burnley, e já conquistou dois títulos consecutivos da Bundesliga, renovando contrato até 2029. Defensor de um jogo posicional próximo da escola de Guardiola, Kompany montou um time que domina a posse de bola, ocupa os cinco corredores do campo e explora a criatividade individual de Olise, Musiala e Luis Díaz.
Análise tática
O Leverkusen deve manter o 3-4-2-1 que virou marca registrada de Hjulmand. Quansah, Andrich e Tapsoba formam a linha de três, protegidos por Palacios e Aleix García no meio. Grimaldo ocupa toda a faixa esquerda como ala ofensivo, enquanto Maza e Tillman atuam atrás de Schick. O objetivo é fechar os espaços centrais e apostar nos contra-ataques, com velocidade pelos corredores laterais.
O Bayern trabalha no 4-2-3-1 clássico de Kompany, mas com variações durante o jogo. Kimmich e Pavlović dão equilíbrio no meio, enquanto Laimer e Davies sobem para completar cinco atacantes nas ações ofensivas. A tendência é que Upamecano e Tah marquem Schick em duelos diretos, e que Neuer atue como terceiro zagueiro na saída de bola para liberar jogadores no meio.
A principal vulnerabilidade do Leverkusen está na transição defensiva. Os dois gols sofridos para o Augsburg na rodada passada vieram de bolas paradas e de ataques pela direita, exatamente o corredor onde Bayern costuma concentrar as criações de Olise. Se o camisa 17 do Bayern encontrar Kane entre linhas, o inglês pode punir qualquer desatenção.
Para o Bayern, o cuidado deverá ser com Grimaldo em bolas paradas. O espanhol tem oito gols na Bundesliga, muitos em cobranças de falta, e pode ser decisivo em jogo truncado. O trio de Kimmich, Laimer e Upamecano precisará vigiar os movimentos de Maza, responsável pelas ligações rápidas com Schick nas profundidades.
Prognóstico de placar exato para Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
- O Bayer Leverkusen não venceu cinco dos últimos seis jogos como mandante.
- O Bayern de Munique marcou 12 gols em quatro partidas na Copa da Alemanha, com média de três por jogo.
- Seis dos últimos oito jogos do Leverkusen terminaram com ambas as equipes marcando.
- O time bávaro marcou dois ou mais gols em três dos últimos quatro confrontos diretos.
Resumo do palpites do Lance para Bayer Leverkusen x Bayern de Munique
Melhor palpite do jogo: Handicap -1 Bayern de Munique – Odd 2,32 na Betsson
Palpite alternativo: Mais de 1,5 gols no 1º tempo – Odd 1,88 na Betsson
Palpite alternativo 2: Harry Kane marca a qualquer momento – Odd 1,72 na Superbet
Palpite alternativo 3: Mais de 16,5 chutes totais do Bayern de Munique – Odd 1,70 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Bayer Leverkusen 1 x 3 Bayern de Munique – Odd 9,50 na Betsson
