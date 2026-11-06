Barnet x Tranmere Rovers: onde assistir, horário e escalações

Barnet e Tranmere Rovers se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no The Hive Stadium, em Londres, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Barnet e o Tranmere Rovers se preparam para o confronto da FA Cup após suas recentes atuações nas competições nacionais. O Barnet busca avançar na competição após seus jogos recentes, enquanto o Tranmere Rovers também tenta manter o ritmo para conquistar a vitória nesta fase inicial do torneio.

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Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: The Hive Stadium, Londres

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h

Local: The Hive Stadium, Londres

Fase: Fase 1